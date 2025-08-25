Furioser Start: Bestensee und 1. FC Frankfurt II stürmen an die Spitze

Der 1. Spieltag der Landesklasse Ost liefert direkt ein Offensivfeuerwerk. Gleich fünf Teams erzielen fünf oder mehr Treffer, darunter der SV Blau-Weiss Markendorf, Aufsteiger 1. FC Frankfurt II und der SV Grün-Weiß Union Bestensee.

Die SG Schulzendorf knüpft nahtlos an die starke Vorsaison an und holt sich in Schöneiche einen 3:0-Auswärtssieg. Emilio Köhler brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dustin Polte in der 57. Minute auf 2:0, ehe erneut Emilio Köhler in der 68. Minute den Endstand markierte. Schulzendorf zeigt sich von Beginn an hellwach und setzt mit diesem Erfolg ein frühes Zeichen. ---

Aufsteiger Großbeeren bekam es direkt mit dem Vizemeister der Vorsaison zu tun – und musste die Stärke des Favoriten anerkennen. Florian Adam brachte den Teltower FV bereits in der 14. Minute in Führung, nur zwei Minuten später legte Benedict Frieauff zum 2:0 nach. Fabian Goldhahn verkürzte in der 42. Minute für die Gastgeber, doch Fabian Hamberger stellte in der 50. Minute den 3:1-Endstand her. Teltow startet stark, während Großbeeren wertvolle Erfahrung sammelt. ---

Die Zuschauer in Eisenhüttenstadt bekamen ein Spektakel geboten: Insgesamt acht Tore, ständige Führungswechsel und ein packendes Finale. Marcel Blume brachte Dahlewitz in der 22. Minute zunächst in Führung, ehe Kevin Kielke nur Sekunden später zum 1:1 ausglich. Giulian Strauß traf in der 34. Minute zum 2:1 für Dahlewitz, doch Dominik Ritter glich in der 51. Minute erneut aus. Daniel Friedrich drehte die Partie in der 70. Minute für Dynamo, bevor Florian vom Hagen (75.), Jordan Mielke (84.) und erneut Marcel Blume (89.) das Spiel zum 5:3 für Dahlewitz entschieden. ---

Ein echter Torreigen in Markendorf: Der Gastgeber fegte Admira mit 7:3 vom Platz. Alpha Jallow eröffnete den Torreigen in der 21. Minute, Max Gründemann glich in der 25. Minute aus. Jallow traf in der 36. Minute erneut, bevor Justin Rusko (38.), Ole Achtenberg (42.) und erneut Jallow (47.) auf 5:1 stellten. Rusko erhöhte in der 49. Minute sogar auf 6:1. In der Schlussphase verkürzten Max Gründemann (81.) und Andreas Briesemeister (84.) für Admira, doch Derenik Mayilyan setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt. ---

Absteiger Union Fürstenwalde II gibt gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen ab. Bereits in der 2. Minute traf Manuel Radke zum 1:0. Christian Mlynarczyk erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, bevor Danilo Ballhorn in der 58. Minute für Briesen verkürzte. Ayyubbek Kulbekov verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1, ehe Mlynarczyk in der 83. Minute und Justin Halka in der Nachspielzeit (90.+1) den 5:1-Auswärtssieg perfekt machten. ---

Bestensee erlebte einen Traumstart in die neue Saison und bezwang Zossen mit 6:1. Florian Kluwe eröffnete in der 22. Minute, Gustav Lemke traf in der 25., 45. und 55. Minute gleich dreifach und schnürte einen Hattrick. Yves-Leon Meser erhöhte in der 73. Minute auf 5:0, bevor Melvin Friedenberger in der 78. Minute für Zossen den Ehrentreffer erzielte. Paul Niesler setzte in der 86. Minute mit dem 6:1 den Schlusspunkt. ---

Aufsteiger 1. FC Frankfurt II präsentiert sich von Beginn an souverän und dominiert das Geschehen beim 6:1-Auswärtssieg. Leon Bialek traf in der 14. Minute zur Führung, Erik Brose glich in der 21. Minute für Guben Nord aus. Doch Bialek legte in der 26. und 42. Minute doppelt nach. Erik Huwe (49.), Luis Müller (69.) und Niclas Weddemar (78.) sorgten schließlich für einen klaren Einstand in der neuen Liga. ---