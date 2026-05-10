Furioser SSV Reutlingen bejubelt wichtigen Sieg nach Blitzstart

Das Spiel begann mit einer bemerkenswerten Wucht. Bereits in der 4. Minute brachte Marcel Sökler den SSV Reutlingen in Führung, nur eine Minute später erhöhte Noah-Elias Maurer auf 2:0. Doch die Partie blieb nicht einen Moment ruhig: Schon in der 6. Minute verkürzte Marco Specht für Hollenbach auf 1:2. Reutlingen reagierte sofort und stellte durch den zweiten Treffer von Marcel Sökler in der 10. Minute den alten Abstand wieder her. Nach zehn Minuten hatte die Begegnung bereits vier Tore gesehen und war dennoch noch längst nicht entschieden.

Trotz des starken Starts gelang es dem SSV nicht, das Spiel schon früh in kontrollierte Bahnen zu lenken. Hollenbach blieb gefährlich und verkürzte in der 36. Minute durch Jonas Limbach auf 2:3. Damit war die Partie zur Pause wieder offen, obwohl Reutlingen nach dem frühen Doppelschlag lange den Eindruck eines klar überlegenen Teams vermittelt hatte. Der Gast bewies, dass er sich trotz der prekären Tabellensituation nicht frühzeitig geschlagen geben würde.

Entscheidung nach langem offenen Spiel

Im zweiten Durchgang blieb das Spiel zunächst ohne weitere Treffer, doch die Spannung hielt an. Erst in der 75. Minute gelang Reutlingen die Vorentscheidung, als Yannick Toth auf 4:2 erhöhte. Nur zwei Minuten später legte Maxim Schmalz das 5:2 nach und entschied die Begegnung endgültig. Aus einem zwischenzeitlich wieder knappen Spiel wurde damit doch noch ein deutlicher Heimsieg. Gerade diese späte Klarheit verlieh dem Ergebnis zusätzliches Gewicht.

Großer Schritt zum Ziel

Mit nun 41 Punkten steht der SSV Reutlingen auf Rang neun und hat sich im Tabellenmittelfeld deutlich stabilisiert. Der Vorsprung auf die gefährdete Zone ist bei noch drei ausstehenden Partien so groß, dass der Klassenverbleib praktisch gesichert ist. Gegen Hollenbach zeigte Reutlingen nicht durchgehend Ordnung, aber große Entschlossenheit im Offensivspiel. In einem wilden und phasenweise unübersichtlichen Abend behielt der SSV am Ende klar die Oberhand. Für die letzten Wochen der Saison ist das ein Ergebnis, das weit mehr ist als nur ein weiterer Heimsieg.