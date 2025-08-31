Furioser Sonsbeck-Sieg, Budberg II & Menzelen sind torhungrig

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Moers hat mit einem Auswärtssieg des TV Asberg beim SV Millingen schon am Dienstag begonnen, weshalb der TVA mindestens bis Sonntag Tabellenführer bleibt. Malte Peters erzielt einen Hattrick für den SSV Lüttingen, Harvy Marschmann trifft doppelt für den FC Moers-Meerfeld. SV Sonsbeck II, SV Budberg II und SV Menzelen gewinnen torreiche Spiele.
SV Millingen – TV Asberg 0:2
SV Millingen: Raphael Boenig, Noel Benga, Timur Aydin (80. Oliver Kraft), Timur Zenk, Luis Bernd Heinrich, Tom Parthum, Darvin Goecke, Domenique Cremers, Maurice Diebels (71. Luca Schröer), Badri Müller, Ricardo Schiff - Trainer: Benedikt Kamper - Trainer: Oliver Kraft - Trainer: Kevin Holz
TV Asberg: Luk Schwardt, Franck Sylla, Ogün Sengül (73. Justin Gellert), Kilian Cüneyt Rabe (95. Tom Conrad), Jamal Aanen (66. Sahlan Elcim), Lars Drauschke, Konstantinos Siainis, Petros Siainis, Alen Brajic, Junior Holzum (95. Mahdi Salman), Serhat Karabulut (66. Aydin Türkeli) - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alen Brajic (14.), 0:2 Serhat Karabulut (26. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Alen Brajic (58./TV Asberg/Unsportlichkeit)
Rot: Sahlan Elcim (80./TV Asberg/Tätlichkeit)
FC Moers-Meerfeld – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 2:2
FC Moers-Meerfeld: Fabian Meier, Nico Noah Herzog, Tim Küppers (69. Mauritz Koch), Cedric Oster, Harvy Marschmann (67. Jan Gez), Matthias Janssen, Kevin Hettkamp (77. Jannis Schubert), Dustin Eichholz (90. Domenic Krothofer), Nadim Hajroussi, Noel-Djamel Pukallus (85. Murat Selik) - Trainer: Fabian Scholz
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Niklas Heimberg, Marvin Kowalewski, Felix Dressler, Elias Grunert (63. Savio Carvalho Rodrigues), Dominik Sommer, Philipp Hasse, Linus Neukirchen (82. Robin Kuypers), Niklas Jahny, Tim Konrad (75. Ferit Acar), Shawn Rume, Florian Witte - Trainer: Andreas Weinand
Schiedsrichter: Felix Bongards (Duisburg) - Zuschauer: 198
Tore: 1:0 Harvy Marschmann (11.), 2:0 Harvy Marschmann (27.), 2:1 Philipp Hasse (29.), 2:2 Elias Grunert (32.)
SSV Lüttingen – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 4:1
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Johann Hildebrandt (79. Justin Bizjak), Robin Sebastian Bömer, Marius Neinhuis, Julian Rüttermann (84. Daniel Zarko), Nicolas Mayer (75. Sebastian Kühn), Lars Neinhuis (70. Björn Hopmann), Lars van Schyndel, Janik Schweers (82. Janne Henrik Manten), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense, Louis Feldkamp (73. Christoph Bühren), Matthias Kaul, Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann, Lennart Linkenbach, Nils Speicher, Mika Heckers (77. Danil Kaplich) - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Dominik Konzen
Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Malte Peters (12.), 2:0 Malte Peters (18.), 3:0 Malte Peters (43.), 4:0 Janik Schweers (69.), 4:1 Nils Speicher (86.)
4. Spieltag
Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen
Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II
So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg
5. Spieltag
Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV
So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg
