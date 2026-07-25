Furioser Saisonstart: FCM-Reserve stürmt an die Tabellenspitze

Nach einem vorsichtigen Start und einigem Abtasten in der Avnet Arena zogen die Magdeburger vor der Pause das Tempo an. Marcel Zajusch eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, Magnus Baars legte mit einem verwandelten Foulelfmeter nach (42.). Doch das war's noch nicht im ersten Durchgang: Luc Elsner, Neuzugang vom Meister 1. FC Lokomotive Leipzig, erhöhte auf 3:0 (45.) und Timo Birk, der die FCM-Reserve zum Saisonstart als Kapitän aufs Feld führte, stellte auf 4:0 zur Pause (45.+3).

Der Ex-Hallenser Erich Berko konnte für den Aufsteiger aus der Bundeshauptstadt zwar kurz nach dem Wiederanpfiff für etwas Ergebniskosmetik sorgen (49.), dann aber übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Während Elsner (58., 72.) und Birk (85.) den fünften Treffer zuvor verpasst hatten, legte der eingewechselte Neuzugang Jeremie Niklaus kurz vor dem Ende dann noch den fünften Treffer für die FCM-Reserve nach.