Furioser Saisonabschluss: HSC Hannover feiert Klassenerhalt

Torfestival mit kontrolliertem Ausgang

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der HSC zunächst auf Angriffskurs. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Luc Fender seinen Doppelpack und stellte auf 6:0. In der Folge nahm die Partie jedoch einen offeneren Verlauf, da die Gastgeber in der Defensive spürbar einen Gang zurückschalteten. Der Gegner nutzte dies für drei eigene Treffer, am verdienten 6:3-Endstand änderte das jedoch nichts mehr.

Mit dem Erfolg blieb der HSC im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und holte zum vierten Mal hintereinander drei Punkte. Diese Serie krönte eine starke Schlussphase, in der sich der Aufsteiger deutlich von den Abstiegsrängen absetzen konnte. Am Ende stand ein Vorsprung von zwölf Punkten auf die gefährdete Zone – der Klassenerhalt war damit frühzeitig und souverän gesichert.