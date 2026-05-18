Furioser Saisonabschluss: HSC Hannover feiert Klassenerhalt

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Der HSC Hannover hat seine Saison mit einem deutlichen Ausrufezeichen beendet. Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber durch Treffer von Mico Schmidt, Luc Fender und Evren Serbes mit 3:0 und stellten früh die Weichen auf Heimsieg. Noch vor der Pause erhöhten Tayar Tasdelen und erneut Serbes auf 5:0 und sorgten für klare Verhältnisse.
Torfestival mit kontrolliertem Ausgang
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der HSC zunächst auf Angriffskurs. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Luc Fender seinen Doppelpack und stellte auf 6:0. In der Folge nahm die Partie jedoch einen offeneren Verlauf, da die Gastgeber in der Defensive spürbar einen Gang zurückschalteten. Der Gegner nutzte dies für drei eigene Treffer, am verdienten 6:3-Endstand änderte das jedoch nichts mehr.
Mit dem Erfolg blieb der HSC im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und holte zum vierten Mal hintereinander drei Punkte. Diese Serie krönte eine starke Schlussphase, in der sich der Aufsteiger deutlich von den Abstiegsrängen absetzen konnte. Am Ende stand ein Vorsprung von zwölf Punkten auf die gefährdete Zone – der Klassenerhalt war damit frühzeitig und souverän gesichert.
Bester Aufsteiger der Liga
Neben dem gesicherten Ligaverbleib kann der HSC Hannover eine weitere positive Bilanz ziehen: In der Endabrechnung stellt der Klub den besten Aufsteiger der Saison. Ein Ergebnis, das vor allem auf eine stabile Rückrunde und eine klare spielerische Entwicklung zurückzuführen ist.
Nach Abpfiff richtete der Verein den Blick bewusst auf die Unterstützung der gesamten Saison. Fans, Freunde, Familien und Unterstützer wurden für ihren Rückhalt ausdrücklich gewürdigt – insbesondere in den schwierigeren Phasen der Spielzeit.
Nun verabschiedet sich der HSC in die Sommerpause. Nach einem emotionalen und sportlich erfolgreichen Saisonabschluss richtet sich der Fokus bereits auf die kommende Spielzeit in der Regionalliga Nord.