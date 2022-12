Furioser Lauf der dritten Mannschaft von Dachau 65 - klappt der Durchmarsch in die A-Klasse? 1,5 Jahre nach Gründung

Letztes Jahr gründete der TSV Dachau eine dritte Mannschaft. Nach dem direkten Aufstieg in die B-Klasse thront das Team dort erneut an der Spitze.

Dachau - Seit dem Sommer des vergangenen Jahres hat die Fußballabteilung des TSV 1865 Dachau eine dritte Mannschaft im Herrenbereich. Unter der Leitung von Cheftrainer Soner Vurucu ging das Team letzte Saison in der C-Klasse an den Start.

TSV 1865 Dachau III: Nach Meisterschaft im Debüt-Jahr - Dritte auch in der B-Klasse an der Spitze

Bereits in der ersten Saison nach Gründung glückte dem Team aus Rückkehrern und ehemaligen Jugendspielern des TSV 1865 Dachau der direkte Aufstieg in die B-Klasse. Mit zehn Punkten Abstand setzte sich die Elf von Trainer Vurucu gegen die Konkurrenz aus Vierkirchen durch und schaffte als Tabellenführer zusammen mit der Reserve von AEG Dachau den Sprung in die B-Klasse. Zum selben Zeitpunkt erreichte auch die zweite Mannschaft des TSV 1865 Dachau die Meisterschaft in der Kreisklasse und stieg parallel in die Kreisliga auf.

Auch in der B-Klasse läuft es dieses Jahr hervorragend für Dachau 65 III. Nach einem 3:1 Heimsieg zum Hinrunden-Abschluss gegen die Reserve des SV Haimhausen stehen die Kreisstadt-Kicker erneut mit zehn Punkten Abstand auf den ersten Nicht-Aufstiegs-Platz an der Tabellenspitze. Auch den Aufstiegsfavoriten aus Kammerberg konnten die Dachauer vorerst hinter sich lassen.