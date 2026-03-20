Furioser Jahresauftakt des FSV Rot-Weiß Stegen

Trainer Artur Fellanxa gibt die Richtung beim FSV Rot-Weiß Stegen vor: Es soll weiter nach oben gehen. – Foto: Daniel Thoma

Dieser Start ins Punktspieljahr 2026 kann sich sehen lassen: Mit zwei deutlichen Heimsiegen hat sich der FSV Rot-Weiß Stegen in der Landesliga-Tabelle vom potenziellen Abstiegsplatz 13 gelöst und ein Fünf-Punkte-Polster zur gefährlichen Zone aufgebaut. Insbesondere der 6:1-Erfolg über den damaligen Tabellendritten SV Weil hatte aufhorchen lassen – auch wenn die Dreisamtäler bereits vor der Winterpause dem Spitzenreiter SC Wyhl ein torloses Remis abgetrotzt hatten. Dem gelungenen Auftakt ließ der FSV ein 7:0 gegen den FC Wittlingen folgen und stieß diesen damit auf den letzten Tabellenplatz. Weiterlesen: Artur Fellanxa, FSV Rot-Weiß Stegen: "Ich fühle mich extrem wohl hier" (BZ-plus)