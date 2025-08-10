Furioser Blitzstart der SG sichert am Ende die Punkte

Bei brütender Hitze von über 30 Grad und mit einer stark ausgedünnten Personaldecke – auf der Bank saßen ausschließlich Akteure, die bereits 90 Minuten in der Reserve absolviert hatten – emfing die SG Gerzen/Aham den TSV Rapid Vilsheim. Nach einem Traumstart mit teilweise tollem Offensivfußball schoss man einen 4:0 Vorsprung heraus, der am Ende noch zu einem knappen 4:3 Erfolg reichte.

Schon nach 60 Sekunden brandete Jubel auf: Eine Ecke von André Rossek segelte präzise in den Strafraum, wo Christian Högl hochstieg und zum 1:0 einköpfte. Die SG kombinierte weiter wie aus einem Guss und legte nach: In der 12. Minute flankte Spielertrainer Fabian Gruber mustergültig von rechts, Andreas Krautner köpfte unhaltbar ein – 2:0. Nur drei Minuten später folgte das 3:0: Max Moser brachte den Ball scharf von außen, Rossek nickte ein. Die Gäste aus Vilsheim waren zu diesem Zeitpunkt völlig überrumpelt. In der 29. Minute dann schon der vermeintliche Knockout: Nach einem schnellen Konter über Dreh- und Angelpunkt Gruber, sowie Christian Högl vollendete erneut Krautner zum 4:0. Doch Vilsheim meldete sich nochmals zurück: In der 32. Minute entwischte Alexander Meier der SG-Abwehr und verkürzte allein vor dem chancenlosen Keeper Matthias Liebl auf 4:1.

Nach der Pause kippte das Spiel mehr und mehr in die andere Richtung. Der Kräfteverschleiß machte sich bei der SG deutlich bemerkbar, Vilsheim drückte. Nach mehreren vergebenen Hochkarätern auf Rapid-Seite wurde es spätestens in der 75. Minute wieder spannend: Ein unglückliches Eigentor von Dennis Danner brachte das 4:2. Fortan wankte die SG, Liebl avancierte mit mehreren Glanzparaden zum Mann des Spiels. In der Nachspielzeit gab es nach einem Danner-Foul im Strafraum Elfmeter für die Gäste – Maximilian Paintner verwandelte sicher zum 4:3. Kurz darauf ertönte der erlösende Abpfiff.

Fazit: Eine Halbzeit lang spielte die SG Gerzen/Aham die Gäste an die Wand und zeigte tollen Kombinationsfußball. In Hälfte zwei rettete man mit viel Kampfgeist und einem sehr starken Torwart den Sieg ins Ziel. Drei Punkte, die angesichts der Hitze und Personalsituation umso höher zu bewerten sind.