Furioser Ausklang des TSV Schwaben Augsburger Bayernligist fertigt Gundelfingen mit 6:1 ab +++ Weil Landsberg wieder patzt, überwintert der FC Memmingen als Zweiter +++ Türkspor Augsburg sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Der TSV Schwaben Augsburg konnten mit einem Kantersieg gegen den schwäbischen Rivalen FC Gundelfingen einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern. Mit einem Doppelschlag durch Timothee Diowo und Maximilian Heiß stellten die Violetten früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Pausentee mussten sie eine 15-minütige Drangphase der Gundelfinger überstehen. Als naber Torjäger Julian Kania einen der vielen Gundelfinger Patzer zum 3:0 ausnutzte, war auch diese heiße Phase überstanden. Zwar konnte der FCG durch den eingewechselten Markus Böck noch verkürzen, allerdings beseitigte der aufgerückte Verteidiger Nikola Aracic mit dem vierten Schwaben-Treffer die letzten Zweifel am Sieg. Da Gundelfingen weiter nach vorne spielte, ergaben sich in der Nachspielzeit Konterchancen, welche die Schwaben zu zwei weiteren Toren durch Fackler-Stamm und Zupur nutzten. „Das Spiel war fast ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Wir starten gut, haben alles unter Kontrolle, doch nach der Halbzeit erfolgt ein Bruch im Spiel und wir geraten unter Bedrängnis“, analysierte Schwaben-Coach Janos Radoki die Partie. (chw) Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 240 Tore: 1:0 Timothee Diowo (15.), 2:0 Maximilian Heiß (18.), 3:0 Julian Kania (63.), 3:1 Markus Böck (69.), 4:1 Nikola Aracic (81.), 5:1 Rasmus Fackler-Stamm (90.+1), 6:1 Marco Zupur (90.+3)

„Nach einer blöden Ecke“, wie Jürgen Meissner, Sportlicher Leiter des TSV Landsberg, erklärte, haben die Lechstädter die Partie gegen den TSV Kottern verloren. Der TSV sei eigentlich näher an der Führung gewesen. „Und dann bekommen wir nach einer Ecke ein Gurkentor eingeschenkt. Wir müssen das Spiel jetzt abhaken“, so Meissner.

Während die Landsberger in den jüngsten sechs Spielen nur einen Sieg für sich verbuchen konnten, feierten die Kotterner bereits den siebten Dreier in Serie. Entpsrechend feierten die Kicker gemeinsam mit dem nicht für die WM nominierten Nationalspieler Kevin Volland, der sich im Heimaturlaub das Derby nicht entgehen ließ, und ihren Fans. Kotterns Anhang hatte schon während des Spiels auf sich aufmerksam gemacht, als sie Rauchkerzen gezündet und für eine Unterbrechung gesorgt hatten. Was dem Verein noch eine Geldstrafe einbringen wird.

Christopher Duchardt hatte die Allgäuer früh in Führung gebracht, Torjäger Sascha Mölders nutzte seine Chance und glich mit einem Distanzschuss aus. Und dann kam es zu besagter Ecke, bei der Matthias Jocham den alles entscheidenden Treffer markierte. (ow, red) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 570

Tore: 0:1 Christopher Duchardt (7.), 1:1 Sascha Mölders (26.), 1:2 Matthias Jocham (68.)