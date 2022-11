Furioser Auftritt des SV98!

Der SV 98 unterstrich gegen den starken Neuling TSV Amicitia Viernheim seinen derzeit guten Lauf. Von der ersten Minute an machten die Platzherren Druck. In der Abwehr kompakt, im Mittelfeld kreativ und im Angriff entschlossen – so präsentierten sich die Schwetzinger. „Das war noch einmal eine Steigerung gegenüber der guten Leistung beim 4:2-Sieg im St. Leon“, bestätigte der Schwetzinger Trainer Seydou Sy. Kevin Roderig sorgte mit seinem sehenswerten Tor aus spitzem Winkel für die 1:0-Führung (37.). Florian Djahini begeisterte mit zum Teil spektakulären Einlagen, Einsatz und seiner Treffsicherheit. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte er für die 2:0-Pausenführung (41.). Der Gastgeber ließ auch im zweiten Spielabschnitt nichts anbrennen und erhöhte sogleich durch Djahini auf 3:0 (47.). Die erste und einzig nennenswerte Torchance der Gäste hatte Laurenz Baaß (50.). Der Schwetzinger Trainer feuerte seine Mannschaft von außen an, auf dem hohen Level weiterzuspielen, was auch gelang. „Wir haben zu keiner Zeit nachgelassen, den Gegner weiter unter Druck gesetzt, das hat mir imponiert“, ließ sich Sy zitieren. Burak Cavdaro, der lange Zeit verletzt war, zeigte, wie schon im Spiel zuvor, dass mit ihm zu rechnen ist. Auch er krönte seine gute Leistung, als er, nach Vorarbeit von Djahini, den Treffer zum 4:0 markierte (54.). Die Viernheimer konnten am Ende froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. Mert Aydin (Kopfball, 60.) Marco Seibert (Pfostenschuss, 70.) sowie Akay Meisel (Lattenknaller, 85.) ließen weiter hochkarätige Tormöglichkeiten für die Hausherren aus.