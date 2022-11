Furioser Auftritt des SV 98 Landesliga Rhein-Neckar +++ Schwetzingen schlägt Viernheim mit 4:0

Der SV 98 unterstrich gegen den starken Neuling TSV Amicitia Viernheim seinen derzeit guten Lauf. Von der ersten Minute an machten die Platzherren Druck. In der Abwehr kompakt, im Mittelfeld kreativ und im Angriff entschlossen – so präsentierten sich die Schwetzinger. "Das war noch einmal eine Steigerung gegenüber der guten Leistung beim 4:2-Sieg im St. Leon", bestätigte der Schwetzinger Trainer Seydou Sy.