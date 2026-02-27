FURIOSER AUFTRITT DES FRIEDRICHSHALLER SV

Zu einem souveränen und niemals gefährdeten Heimsieg kam der Friedrichshaller SV am vergangenen Donnerstag im Nachholspiel gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim. Vor einer dürftigen Zuschauerkulisse legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr und bereits nach drei gespielten Minuten rette der Pfosten die SGM Markelsheim/Elpersheim vor dem frühen Rückstand. Friedrichshall drückte weiter auf das Tempo und wenige Sekunden später strich ein Schuss von Luca Schumacher am gegnerischen Tor vorbei. Der FSV biss sich weiterhin in der Hälfte der Gäste fest und nachdem Marvin Knoll auf der rechten Außenbahn gleich drei Gegner versetzt hatte, verwertete Adrian Nicolae Radu seine Hereingabe in der 5. Minute zur Führung. Weiter acht Minuten danach kam der Friedrichshaller SV zu seiner zweiten Ecke. Marvin Knoll führte aus und Luca Schumacher nahm am Fünfmetereck die Kugel volley und jagte sie in die kurze Torecke. Vier Zeigerumdrehungen später lag das Spielgerät zum dritten Mal im Tor der SGM Markelsheim/Elpersheim. Nach Anspiel von Fabio Schumacher leitete Marco Bickel direkt weiter auf Luca Schumacher, der völlig unbedrängt das Leder ins Netz zimmerte und somit für eine Vorentscheidung sorgte. Die Jungs vom Friedrichshaller SV blieben auch weiterhin gierig auf Treffer. Nach einem Foul an Marvin Sieger setzte er selbst den Ball auf die Oberkante der Latte des Gästetores. Anschließend konnte eine Ecke von Marvin Knoll gerade noch von der Linie weggeköpft werden. Für den vierten Friedrichshaller Torjubel war nach nicht ganz einer halben Stunde Sieger verantwortlich. Nach einer Kombination über Lukas Ryl und Marco Bickel hatte er gegen die Laufrichtung des Gästekeepers eingenetzt. Die SGM Markelsheim/Elpersheim versuchte meistens mit langen Bällen hinter die Abwehrkette der Gastgeber zu kommen, aber die FSV-Defensive agierte gut organisierte und konnte dies verhindern. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff war FSV-Schlussmann Levent Heimannsberg erstmals gefordert, als er nach einem Freistoß den anschließenden Kopfball ohne Mühe festhielt. Die letzte Möglichkeit vor der Halbzeit hatte dann der Friedrichshaller SV. Nach einem Chipball von Luca Schumacher verfehlt Marvin Sieger nur knapp.

Die Hausherren wechselten in der Pause und Jonas Pöllmann kam für Yannick Bruck. Drei Minuten nach Wiederanpfiff kam die SGM zu ihrer ersten und einzigen Ecke in dieser Begegnung, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Dann war für Luca Schumacher auf Grund einer Verletzung die Begegnung zu Ende und seinen Platz übernahm Gerton Kelmendi. In der 52. Spielminute hatte der FSV einen weiteren Eckstoß herausgeholt. Knoll zog diese vor das gegnerische Tor, wo Yannic Wasser hochstieg und die Kugel per Kopfball in den Maschen versenkte. Dass die Hohenloher an diesem Abend überhaupt zum Torerfolg kamen, war einem verunglückten Pass im Aufbauspiel geschuldet, den Florian Engelhardt zum Ehrentreffer nutzte. Aber Friedrichshall hatte die passende Antwort parat und Marvin Sieger stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der 70. Minute gab die SGM Markelsheim/Elpersheim wieder ein Lebenszeichen von sich, aber der Abschluss von Moritz Stodal flog über den Kasten. Als Marco Bickel einem Gegenspieler den Ball abluchsen konnte und dann Marvin Knoll mit Loris Ademaj Doppelpass spielte, erzielte der Letztgenannte das 7:1. Neun Minuten vor dem Abpfiff stellte Ademaj ebenfalls mit seinem zweiten Treffer den Endstand her.