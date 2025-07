Furioser Auftakt: Ohlstadt schlägt Raisting – „Hatten natürlich ein paarmal Glück“

Die Rückkehr nach 17 Jahren ist dem SV Ohlstadt geglückt. Beim SV Raisting vertrauen die Fußballer vom Boschet auf das, was sie bereits in der vergangenen Kreisligasaison stark gemacht hat: Mit Kampf, Leidenschaft, Standards und späten Toren schießen sie das gestandene Bezirksligateam aus dem Stadion.

Die Partie nahm bei Dauerregen zunächst nur langsam an Fahrt auf. Nach einer halben Stunde war nur eine Chance zu verzeichnen, die aber durchaus hochkarätig war. Raistings Zugang Frederic Specht (13.) verpasste frei vor dem Tor den Ball. Auch Gianluca Zandt und Julien Wiesner schafften es im Anschluss nicht, den Ball ins SVO-Gehäuse zu bugsieren. Die zweite gute Möglichkeit der Hausherren verzeichnete Victor Neveling, der bei einem Konter nach einer abgewehrten Ecke an SVO-Keeper Nicolas Kimpel scheiterte. „Wir hatten natürlich auch ein paarmal Glück“, räumte Schedler angesichts der einen oder anderen guten Möglichkeit der Hausherren ein. 36 Minuten dauerte es, bis seine Truppe offensiv in Erscheinung trat. Harald Killimann bekam einen Distanzschuss von Schwinghammer nicht zu fassen. Der Torhüter hatte aber Glück, dass der Ball am Tor vorbeiging. Die anschließende Ecke köpfte Jonas Thümmler knapp neben den SVR-Pfosten.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter“, skandierten die zahlreichen mitgereisten SVO-Fans in der Nachspielzeit, als Maximilian Schwinghammer mit seinem zweiten Streich den erfolgreichen 3:0-Coup perfekt gemacht hatte. Minuten später feierten sie zusammen mit den Spielern den ersten Dreier der Saison. Ein perfekter Samstagnachmittag, wie das Trainergespann Anton Geiger und Rudi Schedler konstatierte: „Das war eine sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung“, analysierte Schedler. „Die Jungs haben Gas gegeben, sind sehr viel gelaufen und wir haben in den entscheidenden Momenten auch die Tore gemacht.“

Schwinghammer köpft zur Führung für den SV Ohlstadt ein

Nach dem Seitenwechsel näherten sich die Ohlstädter weiter an. Schwinghammer sorgte nach einer Freistoßflanke von Nutzinger für Gefahr. Der Standard brachte noch nichts ein, doch dann wurde eine Ecke von Bernhard Kurz brandgefährlich. Schwinghammer köpfte zum Führungstreffer ein, wobei Killimann keine gute Figur abgab.

Eine Stunde dauerte es, bis sich der Favorit langsam wieder fing. Der eingewechselte Markus Riedl versuchte es vergeblich mit einem Heber aus großer Distanz. Zudem scheiterte Riedl (77.) mit einem Freistoß am aufmerksamen Kimpel, genauso wie im Anschluss Luca Sigl (81.) bei seinem Drehschuss. Der Ausgang der Partie war völlig offen.

Doch die Ohlstädter bewiesen wie bereits in der vergangenen Spielzeit, dass sie in der entscheidenden Phase nochmal eine Schippe drauflegen. Nach einem langen Ball gelang Marggraf das 2:0 und brachte die SVO-Bank zum Explodieren. Keine Zeigerumdrehung später machte Schwinghammer mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf den Sieg des Aufsteigers. Er riss sich das Trikot vom Leib, es brachen alle Dämme: Die Ampelkarte des 30-Jährigen – geschenkt. Denn danach war Schluss und der erste Bezirksliga-Dreier des SVO nach 17 Jahren perfekt. „Das Spiel war umkämpft, unser Sieg war aber verdient, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist“, betont Simon Nutzinger, der nach zehn Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war und 85 Minuten seinen Körper in jeden Ball geworfen hatte. Danach verschwand der 32-Jährige in der Jubeltraube. So ein Sieg muss gefeiert werden. Man erlebt ihn ja nicht jedes Jahr.