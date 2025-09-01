Furioser Auftakt in der Kreisliga A Köln

– Foto: Michael Schmidt

Die Kreisliga A Köln startet mit einem torreichen Auftakt in die Saison 2025/26. Acht Spiele brachten bereits klare Ansagen einiger Favoriten, während die Aufsteiger für Überraschungen sorgten.

Aufsteiger mit klarem Sieg Der Aufsteiger DJK Südwest II setzte gleich ein Ausrufezeichen und bezwang den etablierten Sportverein Adler Dellbrück klar mit 5:1. Mit einer kompakten Defensivarbeit und hoher Effizienz vor dem Tor dominierte Südwest die Partie. Adler fand nie zu seiner Ordnung und bleibt nach dem ersten Spieltag ohne Punkte. Die DJK dagegen kann sich die drei Punkte im ersten Spiel der Saison sichern.

DJK Südwest Köln II – Sportverein Adler Dellbrück 1922 5:1

DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Benedikt Walgenbach, Nic Best (79. Marcel Lebendig), Severin Meyer, Andreas Bartosinski (60. Julius Pröbsting), Hannes Laege, Janek Monschau, Nick Roggenbau, Fabian Scheidt (67. Marvin Lebendig), Melvin Helminger (67. Frederik Michalski), Paul Wegener (63. David Leon Müller)

Sportverein Adler Dellbrück 1922: Nils Christian Wieland, Frederic Studen, Fabian Studen, Jannick Krüger, Sven Zöller, Jan-Alexander Weis, Björn Müller (80. Mark Depta), Moritz Moik, Timo Hochholz (84. Lukas Thiesen), Jan Luca Deutz (54. Silas Tobias Mitze), Jakob Roloffs

Tore: 0:1 Jakob Roloffs (4.), 1:1 Melvin Helminger (67.), 2:1 Marvin Lebendig (73. Foulelfmeter), 3:1 David Leon Müller (75.), 4:1 Hannes Laege (84.), 5:1 Hannes Laege (86.)

Klarer Heimsieg für Casa de España Der Ideal Club de Futbol Casa de España ließ Borussia Kalk beim 4:0 keine Chance. Ahmed Abu Affan stellte mit einem Doppelpack früh die Weichen, ehe Julian Birk und Paul Lukas Feifel das Ergebnis erhöhten. Casa de España überzeugte durch Ballsicherheit und Offensivdrang, was die ersten drei Punkte bringt. Kalk bleibt nach der klaren Niederlage ohne Punkte.

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SC Borussia Köln-Kalk 05 4:0

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Domenique Wenk, Mattis Ben Voß, David Görgens, Linus Ott, Theo Maiworm, Finn Lennartz, Jona Schulze (67. Pietro Schiavo), Justin Koch (46. Julian Birk), Marlon Javier Zambrano Loor (80. Moritz Breucker), Paul Lukas Feifel, Ahmed Abu Affan (86. Laurin Prossliner)

SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Vincent Maximilian Hafner, Jimmy Mbiyavanga, Christian Mohr (75. Burak Canli), Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone (46. Burak Akduman), Abdelhamid Aharroud (46. Denke Benjamin), Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (46. Cemal Kaldirim), Adriano Langheinrich (69. Baris Akduman)

Tore: 1:0 Ahmed Abu Affan (24.), 2:0 Ahmed Abu Affan (41.), 3:0 Julian Birk (49.), 4:0 Paul Lukas Feifel (84.) Pesch mit klarem Heimsieg Ein torreiches Spektakel boten der FC Pesch II und Borussia Lindenthal-Hohenlind II. Die Gäste gingen früh in Führung, doch Pesch drehte die Partie angeführt von Younes Barka und Mohammed Yassin Lectibi, die zusammen vier Tore erzielten. Am Ende stand ein verdienter 6:2-Sieg für die Gastgeber. Hohenlind II fährt ohne Punkte nach Hause.