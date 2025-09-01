Furioser Auftakt in der Kreisliga A Köln

Die Kreisliga A Köln startet mit einem torreichen Auftakt in die Saison 2025/26. Acht Spiele brachten bereits klare Ansagen einiger Favoriten, während die Aufsteiger für Überraschungen sorgten.
Aufsteiger mit klarem Sieg
Der Aufsteiger DJK Südwest II setzte gleich ein Ausrufezeichen und bezwang den etablierten Sportverein Adler Dellbrück klar mit 5:1. Mit einer kompakten Defensivarbeit und hoher Effizienz vor dem Tor dominierte Südwest die Partie. Adler fand nie zu seiner Ordnung und bleibt nach dem ersten Spieltag ohne Punkte. Die DJK dagegen kann sich die drei Punkte im ersten Spiel der Saison sichern.
DJK Südwest Köln II – Sportverein Adler Dellbrück 1922 5:1
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Benedikt Walgenbach, Nic Best (79. Marcel Lebendig), Severin Meyer, Andreas Bartosinski (60. Julius Pröbsting), Hannes Laege, Janek Monschau, Nick Roggenbau, Fabian Scheidt (67. Marvin Lebendig), Melvin Helminger (67. Frederik Michalski), Paul Wegener (63. David Leon Müller)
Sportverein Adler Dellbrück 1922: Nils Christian Wieland, Frederic Studen, Fabian Studen, Jannick Krüger, Sven Zöller, Jan-Alexander Weis, Björn Müller (80. Mark Depta), Moritz Moik, Timo Hochholz (84. Lukas Thiesen), Jan Luca Deutz (54. Silas Tobias Mitze), Jakob Roloffs
Tore: 0:1 Jakob Roloffs (4.), 1:1 Melvin Helminger (67.), 2:1 Marvin Lebendig (73. Foulelfmeter), 3:1 David Leon Müller (75.), 4:1 Hannes Laege (84.), 5:1 Hannes Laege (86.)
Klarer Heimsieg für Casa de España
Der Ideal Club de Futbol Casa de España ließ Borussia Kalk beim 4:0 keine Chance. Ahmed Abu Affan stellte mit einem Doppelpack früh die Weichen, ehe Julian Birk und Paul Lukas Feifel das Ergebnis erhöhten. Casa de España überzeugte durch Ballsicherheit und Offensivdrang, was die ersten drei Punkte bringt. Kalk bleibt nach der klaren Niederlage ohne Punkte.
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SC Borussia Köln-Kalk 05 4:0
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Domenique Wenk, Mattis Ben Voß, David Görgens, Linus Ott, Theo Maiworm, Finn Lennartz, Jona Schulze (67. Pietro Schiavo), Justin Koch (46. Julian Birk), Marlon Javier Zambrano Loor (80. Moritz Breucker), Paul Lukas Feifel, Ahmed Abu Affan (86. Laurin Prossliner)
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Vincent Maximilian Hafner, Jimmy Mbiyavanga, Christian Mohr (75. Burak Canli), Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone (46. Burak Akduman), Abdelhamid Aharroud (46. Denke Benjamin), Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (46. Cemal Kaldirim), Adriano Langheinrich (69. Baris Akduman)
Tore: 1:0 Ahmed Abu Affan (24.), 2:0 Ahmed Abu Affan (41.), 3:0 Julian Birk (49.), 4:0 Paul Lukas Feifel (84.)
Pesch mit klarem Heimsieg
Ein torreiches Spektakel boten der FC Pesch II und Borussia Lindenthal-Hohenlind II. Die Gäste gingen früh in Führung, doch Pesch drehte die Partie angeführt von Younes Barka und Mohammed Yassin Lectibi, die zusammen vier Tore erzielten. Am Ende stand ein verdienter 6:2-Sieg für die Gastgeber. Hohenlind II fährt ohne Punkte nach Hause.
FC Pesch II – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 6:2
FC Pesch II: Darlington Ticha, Jan-Eric Hornberg, Carlo Meren, Christian Schmitz (59. Ömer Faruk Vargün), Cem Yilmaz, Tobias Wild, Mika Gerlach (68. Saifeddine Boufares), Simon Von der Linden, Younes Barka (59. Simon Raphael Steinkrüger), Mohammed Yassin Lectibi (71. Yassim Saibou), Denis Orbach (59. Gianluca Epifani)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Lennart Schneider, Sven Krämer, Lennart Kristian Fitzler, Buba Taal (55. Theodor Kremoser)
Tore: 0:1 Lennart Kristian Fitzler (1.), 1:1 Younes Barka (23.), 2:1 Younes Barka (39.), 3:1 (47. Eigentor), 4:1 Mohammed Yassin Lectibi (50. Foulelfmeter), 5:1 Mohammed Yassin Lectibi (58.), 6:1 Simon Von der Linden (67.), 2:6 Theodor Kremoser (84. Foulelfmeter)
Gremberg siegt im Derby
Im Derby setzte sich der SV Gremberg Humboldt knapp mit 2:1 gegen Rheingold Poll durch. Die Gastgeber profitierten von einem konzentrierten Auftritt und nutzten ihre Chancen konsequent. Poll versuchte zwar zurückzukommen, konnte aber die Niederlage nicht mehr abwenden. Gremberg startet damit gut in die neue Saison und fährt die ersten drei Punkte ein.
SV Gremberg Humboldt 60/62 – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 2:1
SV Gremberg Humboldt 60/62: Dominik Wördemann, Erginhan Özkaya, Dongo-Nzaya Basombo, Marvin Plenker, Lukas Alexander Stiefeling, Samet Cetin, Kerim Soycan, Kurtay Teneke, Isni Idrizi
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Simon Schmischke, Jan Bruns, Karo Arif (66. Kevin Klein), Oliver Awale, Marco Selbach, Marco Hentschel, Julien Gromann, Karol Dziadek
Tore: 1:0 Marvin Plenker (44.), 2:0 Marvin Plenker (52.), 2:1 Kevin Klein (86.)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: