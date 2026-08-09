Furioser Auftakt der TSG Backnang gegen den Aufsteiger

Mühlhausen kam als Meister der nordbadischen Verbandsliga mit Euphorie nach Backnang, offenbarte aber früh, dass der Schritt in die Oberliga groß wird. Die TSG übernahm die Kontrolle, musste gegen einen robust auftretenden Gegner zunächst aber geduldig bleiben. Erste Möglichkeiten hatten Fabijan Domic und Tim Pöhler, zudem rettete Robert Schneider nach einem langen Ball entschlossen im eigenen Strafraum.

In der 34. Minute fiel die Führung dann etwas kurios, aber verdient: Ein abgefälschter Schuss senkte sich Richtung Tor, Pöhler hielt den Kopf hin und der Ball landete zum 1:0 im Netz. Kurz vor der Pause hatte Pöhler nach einer Ecke sogar das zweite Tor auf dem Kopf, doch Mühlhausens Keeper rettete auf der Linie.

Nach dem Seitenwechsel wurde Backnang deutlich klarer und entschied die Partie binnen weniger Minuten. Luca Battista traf in der 47. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss aus rund 25 Metern zum 2:0, Pöhler legte in der 52. Minute per Kopf seinen zweiten Treffer nach. Vier Minuten später steckte Pöhler für Giuliano Greco durch, der den Torhüter mit einem feinen Heber zum 4:0 überwand. Spätestens da war der Aufsteiger geschlagen.