Furioser Aufsteiger Inter Troisdorf: Was geht noch nach oben?

So., 27.04.2025, 15:15 Uhr

Niederkassel-Reserve kann sich endgültig befreien

Auf diesem fünften Platz befindet sich aktuell der TFC Inter Troisdorf mit 40 Punkten. Der Aufsteiger spielt eine starke Runde, war in der Frühphase der Hinrunde sogar eine Zeit lang Spitzenreiter. Mittlerweile ist das Team von Trainer Gökhan Colak in der A-Liga-Realität angekommen, hat sich aber trotzdem im oberen Mittelfeld angesiedelt. Zuletzt gab es zwei Siege in Serie, allerdings verbaute sich der Aufsteiger mit Niederlagen gegen die abstiegsbedrohten TuS Oberlar und Bröltaler SC eine noch bessere Ausgangslage. Mit einem Sieg über den Tabellenachten TSV Wolsdorf bleibt der TFC Inter aber immerhin im erweiterten Rennen um die Top-Plätze.