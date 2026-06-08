Furioser 7:1-Sieg für die Kreisliga – Wildenroth dominiert Relegation

Das Bier spritzt: Die Wildenrother Spieler haben nach dem fulminanten Relegationsspiel allen Grund zum Feiern. – Foto: Bogdan Kramliczek

Ein wahres Torspektakel boten die SpVgg Wildenroth und der SC Maisach. Drei Tage nach dem 1:0-Hinspielerfolg besiegte die SpVgg Wildenroth den Kreisligisten SC Maisach auch in der Höhe verdient mit 7:1 (5:1). Nach 17 Jahren spielt das Wildenrother Pferdl nun wieder in der Kreisliga. Für den SC Maisach dagegen geht es nach 23 Jahren in der Kreis- oder gar Bezirksliga nun runter in die Kreisliga.

„Heute hat einfach alles gepasst“, jubelte Wildenroths Trainer Nils Hufschlag nach dem Kantersieg. Ziemlich ernüchternd war die Gemütslage im Maisacher Lager. Bei dem ein oder anderen Spieler und Funktionär flossen die Tränen, Coach Thomas Stehle saß viele Minuten regungslos auf seiner Bank und starrte ins Leere. „Das tut schon weh“, sagte der 49-Jährige, der zudem seine Zukunft als SCM-Trainer offen ließ. „Das heutige Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Das war einfach zu wenig.“

Heute hat einfach alles gepasst.

Nils Hufschlag

Während einige Spieler des zukünftigen Kreisklassisten nicht wirklich fit und bereit wirkten, strotzten die Hausherren nur so vor Spielfreude. Bereits im Hinspiel war die SpVgg Wildenroth das dominantere Team. Mit vier Treffern stach Torjäger Maximilian Scheidl aus der geschlossenen Mannschaftsleistung heraus. Und pünktlich zum Aufstieg gab der Simon Bentenrieder sein Comeback zwischen den Wildenrother Pfosten. Nach gut einer Stunde löste der langzeitverletzte Stammkeeper seinen aus der AH-Mannschaft reaktivierten Vertreter Thomas Urban unter großem Jubel der 700 Zuschauer ab.

Keine Zweifel am Sieg

Das Spiel war praktisch nach einer halben Stunde entschieden. Den frühen Führungstreffer durch Scheidl (5.) konnten die Maisacher noch wettmachen. Robin Ecker überwand mit einem sehenswerten Kopfball aus 13 Metern Urban (20.). Hiervon ließ sich Wildenroth nicht beeindrucken. Per Doppelschlag zogen Lorenz Schorer (26.) und Scheidl (28.) dem Spiel den Spannungs-Stecker. Noch vor der Pause stellten Scheidl (43.) und Valentin Batzer (45.) auf 5:1. Mit perfekt getimten langen Bällen überwanden die Hausherren immer wieder das Maisacher Mittelfeld und profitierten von teils haarsträubenden Patzern der SCM-Defensive.

„Wir haben die Fehler erzwungen und eiskalt ausgenutzt“, sagte ein sichtlich zufriedener Hufschlag. Auch nach Wiederanpfiff von Regionalliga-Schiedsrichter Yunis Widholz (Pöcking) blieben die Wildenrother klar Herr im eigenen Hause. „Wir wollten auch die zweite Halbzeit gewinnen“, sagte Hufschlag. Seine Spieler befolgten die Anweisung. Anders als in der ersten Spielhälfte beließen es die Hausherren aber zwei Treffern durch Scheidl (49.) und Timo Ritter (72.), waren aber dennoch stets Herr des Geschehens. Nach exakt 90 Minuten erlöste Schiri Widholz die Maisacher und eröffnete die Wildenrother Aufstiegsparty, die erst in den frühen Morgenstunden enden sollte.

„Ich muss mir überlegen, ob ich noch was machen will“, lautete die Antwort von Maisachs Coach Stehle auf die Frage, wie es nun weiter gehe. Riecht eher nach Abschied, als dass der 49-Jährige den Wiederaufbau in Maisach moderieren wird.