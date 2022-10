Furioser 1. FC Mönchengladbach deklassiert Victoria Mennrath im Derby Landesliga, Gr. 1: Im Stadtderby feiert der 1. FC Mönchengladbach den ersten Saisonsieg und schießt sich gegen den stark gestarteten Aufsteiger ein Stück weit den Frust von der Seele.

Für ein echtes Ausrufezeichen hat der 1. FC Mönchengladbach ausgerechnet im Stadtderby gegen den Aufsteiger Victoria Mennrath gesorgt. Bis dato noch punktlos spielte sich der Oberliga-Absteiger in einen Rausch und bezwang die gut gestarteten Mennrather am 8. Spieltag der Landesliga, Gr. 1 mit 6:2 (3:1).

Ähnlich torreich ging es vor knapp vier Wochen im Kreispokal zwischen beiden Mannschaften zu. Hier siegte die Victoria aber deutlich mit 6:3. In der Liga nahmen die Westender nun Revanche und schossen sich im Duell mit dem Stadtnachbarn den Frust von der Seele nach sechs Niederlagen zum Auftakt.

Die mit drei Treffern bis dato ausbaufähige Offensivleistung der Gladbacher zeigte sich im Duell gegen Mennrath in Bestform. Konnten die Gäste die Führung durch Adel Hanifa noch ausgleichen, brachte Kapitän Marcel Lüft die Hausherren wieder in Führung, die Youssouf Dabo noch vor der Pause ausbaute. Nach dem Seitenwechsel machten Tomi Alexandrov (2) und Florian Torrens das halbe Dutzend voll. Für Mennrath ist es die dritte Niederlage mit vier Toren Unterschied in Folge.

1. FC Mönchengladbach: Solomon Martins, Florian Torrens, Max Lisiecki (61. Agon Lajqi), Marcel Lüft, Filip Milenovic (34. Emanuel Dacosta Boloko), Adel Hanifa (71. Yeseong Gwon), Aleksandar Milenovic (3. Leo Stegner) (82. Martini Lombaya), Emanuel Dacosta Boloko, Youssouf Dabo, Tomi Alexandrov, Leo Stegner (82. Martini Lombaya) - Trainer: Klaus Hammann

Victoria Mennrath: David Platen, Simon Littges, Julius Benders (57. Hans Christian Geiser), Nico Krätschmer (46. Simon Littges), Noah Kubawitz, Robin Wolf, Stefan Linser, Jonah Tiskens, Nasser El Aboussi (57. Fabian Aron Szordykowski), Evgenij Pogorelov (68. Jonah Tiskens), Oliver Krüppel (46. Miguel Werner) - Trainer: Thomas Rohrbach - Trainer: Simon Netten

Schiedsrichter: Thorsten Tack () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Adel Hanifa (22.), 1:1 Evgenij Pogorelov (28.), 2:1 Marcel Lüft (33.), 3:1 Youssouf Dabo (44.), 4:1 Tomi Alexandrov (50.), 5:1 Florian Torrens (55.), 6:1 Tomi Alexandrov (63.), 6:2 Jonah Tiskens (84.)

