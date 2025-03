„Furiose sechs Minuten“ in Eisenhausen reichen Dietrich-Elf

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord sichert sich die SG Silberg/ Eisenhausen am Mittwochabend dank furioser sechs Minuten einen 4:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den FSV Buchenau und klettert auf Rang zwei. Die SG Versbachtal verpasste es in Großseelheim, sich für einen guten Auftritt zu belohnen und zieht mit 1:2 (0:2) den Kürzeren. Außerdem fahren der TSV Amöneburg (1:0 gegen Dreihausen) und der SV Emsdorf (3:1 in Caldern) Dreier ein.