Furiose Schlussphase des TSV Hüttlingen und spannendes Pilotprojekt

Passend zur wachsenden Begeisterung für den Mädchen- und Frauenfußball steht im Sommer ein sportliches Highlight bevor: Die Frauen-Weltmeisterschaft 2025 findet in der Schweiz statt – ein weiterer Impuls, der viele junge Talente motivieren dürfte, selbst aktiv zu werden. Das Pilotprojekt zeigte eindrucksvoll, wie wichtig und wirksam gezielte Angebote für Mädchen im Fußball sein können – und macht Hoffnung auf weitere ähnliche Veranstaltungen in der Region. Vereine, die Interesse an einer ähnlichen Veranstaltung haben, können sich gerne beim Fußballbezirk Ostwürttemberg melden – wir unterstützen gerne bei der Planung und Umsetzung.

Böbingen an der Rems – Am Samstag, den 26. April 2025, fand auf dem Sportgelände des TSV Böbingen ein besonderes Fußball-Event statt: Im Rahmen eines Pilotprojekts des Fußballbezirks Ostwürttemberg kamen 18 fußballbegeisterte Mädchen der Jahrgänge 2012 bis 2018 zusammen, um gemeinsam zu kicken – ganz unabhängig davon, ob sie bereits in einem Verein aktiv sind oder nicht.

Bezirksliga



SV Eintracht Kirchheim-Dirgenheim - FC Härtsfeld 03 (2:1) 3:2

Die Gastgeberinnen aus Kirchheim machten gleich zu Beginn des Spiels Druck und konnten bereits nach wenigen Minuten in Führung gehen. Die Gäste liesen sich dadurch nur wenig beeindrucken und kämpften sich weiter ins Spiel, sodass sie bald den Ausgleichstreffer erzielen konnten. Der SVK erhöhte kurz darauf durch weitere schöne Kombinationen auf 2:1. Bis zur Pause blieb es ein hart umkämpftes Spiel, jedoch fielen keine weiteren Tore. Die zweite Halbzeit gestaltete sich ähnlich. Beide Mannschaften erspielten sich einige Chancen, jedoch wurden diese von der jeweils anderen Mannschaft gut unterbunden. So verlief das Spiel weitestgehend ausgeglichen bis die Mädels vom SVK kurz vor Ende der Partie noch einmal zum 3:1 erhöhten. Die Gäste gaben noch immer nicht auf und verkürzten in der Nachspielzeit noch einmal auf 3:2. Nichts desto trotz gingen die Mädels vom SVK als Sieger vom Platz.

Torschützen: 1:0 E. Götz (11.), 1:1 M. Aufheimer (28.), 2:1 E. Götz (32.), 3:1 E. Götz (89.), 3:2 A. Weber (90+5)

Autorin: Lena Kirschner



Regionenliga 3



TSV Oberensingen - SGM Sontheim/Hohenmemmingen 1:5 (1:4)



Eine weite Reise stand für die Damen der SGM Sontheim/Hohenmemmingen auf dem Programm - es ging zum Tabellenschlusslicht nach Oberensingen. Beide Mannschaften starteten zunächst unkoordiniert und ziemlich holprig ins Spiel. Die ersten beiden nennenswerten Chancen gehörten die Gastgeberinnen, doch die Ecken stellten keine Gefahr für die SGM dar. Mit dem ersten Torschuss ging die SGM dann mit 0:1 in Führung: Ein Schuss von Lisa Krempel aus rund 20 Metern wurde zur Bogenlampe und senkte sich über die Torhüterin ins Tor (12.). Die SGM zeigte sich nach dem Führungstreffer wacher und präsenter. Nach einer halben Stunde setzte sich Tina Straub gegen die Torhüterin durch und erhöhte auf 0:2. Nur zwei Minuten später war es erneut Tina Straub, die ihren Gegenspielerinnen enteilte und alleine aufs Tor zulief, doch diesmal scheiterte sie im eins-gegen-eins gegen die Torhüterin der Gastgeberinnen. Die SGM erarbeitete sich Chance um Chance, doch eine Einzelaktion von Julia Schwegler und ein gut getretener Freistoß von Lisa Krempel führten leider zu keinem weiteren Treffer für die SGM. In der 37. Minute belohnte sich die SGM aber dann doch nochmals - nachdem zunächst einige Torabschlüsse im letzten Moment geblockt werden konnten, war es letztendlich Lisa Krempel, die den Treffer zum 0:3 erzielte. Die Oberensingerinnen setzten durch Konter den ein oder anderen Nadelstich in der Offensive, doch die Bemühungen blieben zunächst ohne Erfolg. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff kamen die Gastgeberinnen dann aber doch noch zum Torerfolg und TSV-Angreiferin Laura Maier verkürzte im eins-gegen-eins gegen SGM-Torhüterin Jana Schwille zum 1:3 (42.). Wiederrum drei Minuten später hatten die Gäste aber promt die passende Antwort auf den Gegentreffer: Nach einem Eckball von Tina Straub war Lisa Krempel mit einem halben Fallrückzieher zur Stelle und stellte den 3-Tore Vorsprung wieder her (45.). Dann wurde es noch etwas kurios: Die erste Halbzeit war beigentlich längst vorbei, doch der Unparteiische pfiff beim Spielstand von 1:4 erst nach 57 Minuten zur Pause, obwohl es keine größeren Unterbrechungen gab. Nach einer 5-minütigen Halbzeitpause wurde das Spiel dann bereits wieder fortgesetzt. Der zweite Durchgang begann wie der erste Spielabschnitt ziemlich holprig. Die erste Großchance gehörte dann den Oberensingerinnen, doch SGM-Torhüterin Jana Schwille verhinderte den Einschlag mit einer starken Parade und lenkte den Ball gerade noch über das Tor. Die Partie gestaltete sich nun ausgeglichener und nach einer starken Ballannahme von Julia Schwegler kam auch die SGM zur ersten guten Chance, doch der Ball ging knapp neben das Tor. In der 64. Minute herrschte Chaos im Strafraum der SGM, doch letztendlich konnte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zur Ecke geklärt werden, die dann aus Sicht der Gastgeberinnen nichts einbrachte. Auch die nächste Chance gehörte den Gastgeberinnen - ein gut getretener Freistoß landete am Außennetz. In der 80. Minute konnte die SGM dann nochmals jubeln: Ein sehenswerter Schuss von der Außenlinie von Tina Straub landete etwas unerwartet zum 1:5 im Tor. In der Schlussphase hätte die SGM das Ergbnis nach einem Pfostentreffer von Hanna Gutsmiedl und einer weiteren guten Torchance noch weiter in die Höhe schrauben können, doch am Ende blieb es beim verdienten 1:5-Auswärtssieg. Ein Sieg nach langer Zeit, der, der SGM guttut. Der Schwung soll nun ins am Donnerstag anstehende Pokalbalbfinale beim Liga-Konkurrenten SGM Ebnat/Waldhausen mitgenommen werden.



Tore:

0:1 12. Minute Lisa Krempel (SGM Sontheim/Hohenmemmingen)

0:2 30. Minute Tina Straub (SGM Sontheim/Hohenmemmingen)

0:3 37. Minute Lisa Krempel (SGM Sontheim/Hohenmemmingen)

1:3 42. Minute Laura Maier (TSV Oberensingen)

1:4 45. Minute Lisa Krempel (SGM Sontheim/Hohenmemmingen)

1:5 80. Minute Tina Straub (SGM Sontheim/Hohenmemmingen)

Autorin: Jacqueline Thumm

FC Ellwangen 1 - SGM AHP 1 2:1 (0:0)

Bereits in der Hinrunde war es ein schweres Spiel gewesen und auch das Rückspiel sollte für den FC Ellwangen keine leichte Aufgabe werden. Die erste Halbzeit verlief insgesamt sehr schleppend. Das Spielgeschehen fand überwiegend in der Hälfte der SGM AHP statt, was dem FCE ein kleines Chancenplus einbrachte. Klare Torchancen blieben jedoch zunächst Mangelware, und beide Teams gingen ohne Treffer in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erwischte die SGM AHP den besseren Start und ging früh mit 0:1 in Führung. Begünstigt wurde der Gegentreffer durch fehlende Zweikampfhärte in der Ellwanger Abwehr. Der FC Ellwangen reagierte entschlossen und stellte nun alles auf Offensive. Die Belohnung folgte wenig später: Nach einer Ecke kam es zu Unordnung im Strafraum der SGM, und Leonie Lechner setzte sich per Kopf durch und erzielte den verdienten Ausgleich zum 1:1. Der FCE ließ nicht nach und erspielte sich weitere Möglichkeiten, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Schließlich war es erneut eine Ecke, die für Gefahr sorgte – und erneut war es Leonie Lechner, die mit vollem Einsatz den Ball ins Netz beförderte und somit den 2:1-Führungstreffer erzielte. In der Schlussphase verteidigten die Ellwangerinnen leidenschaftlich und ließen nichts mehr anbrennen. Die knappe Führung wurde souverän über die Zeit gebracht, und so sicherte sich der FC Ellwangen einen hart erkämpften Heimsieg.

Tore:

0:1 Isabel Dienstdorf (48.Minute )

1:1 Leonie Lechner (61.Minute )

2:1 Leonie Lechner (70.Minute)

Autorin: Miriam Glatzel

SGM Aufhausen/Nellingen 4:5 TSV Hüttlingen (2:1)



Am 20. Spieltag war der TSV Hüttlingen zu Gast bei der SGM Aufhausen/Nellingen. Der TSV startete gut ins Spiel, übte früh Druck aus und konnte sich gute Chancen erarbeiten, jedoch fehlte am Ende die nötige Präzision für einen frühen Treffer. Die Heimmannschaft kam nur schwer ins Spiel, jedoch gingen sie dann in der 18. Minute überraschend in Führung. Den Aufschwung nutzte die SGM und baute die Führung nur zwei Minuten später weiter aus. Der kurze Doppelschlag warf die Hüttlingerinnen allerdings nicht aus der Bahn und mit dem nötigen Kampfgeist gelang ihnen noch vor der Pause der Anschlusstreffer.

Nur knapp nach Wiederanpfiff baute Aufhausen durch einen Eckball erneut die Führung aus und stellte den Abstand von 2 Toren wieder her. Der TSV glaubte allerdings weiter an sich und konnte durch zwei schnelle Treffer in Minute 59 und 65 den Ausgleich erzielen.

20 Minuten vor Schluss dann ein drittes Mal die Führung für die Damen aus Aufhausen durch einen strittigen Elfmeter. In der Schlussphase war es dann ein wildes Hin und Her, doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen und belohnten sich für den langen Kampf mit dem Ausgleich in Minute 86 und der eigenen Führung durch einen Sonntagsschuss kurz vor Abpfiff.

Torschützen:

Aufhausen/Nellingen: Sophie Becker (18, 70), Kim Weber (20), Anja Brüstle (47)

Hüttlingen: Desiree Passon (35, 59), Michelle Birkle (65), Jamie Wild (86, 90)

Autorin: Madleen Hauber

SGM Alfdorf/Mögglingen – Vfl Ulm/Neu-Ulm 0:0 (0:0)



Die Gäste aus Ulm, aktuell Tabellensiebter, setzten in den Anfangsminuten die Defensive der Heimelf stark unter Druck. SGM-Torhüterin Theresa Köngeter bewahrte ihr Team jedoch früh vor einem Rückstand mit einer starken Parade. Nach und nach befreite sich die SGM aus dem Gegnerdruck und kam selbst besser ins Spiel. Vor allem mit Distanzschüssen und Freistößen tastete sich die Heimmannschaft an das Ulmer Tor heran. Jedoch fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Im zweiten Durchgang drängten beide Mannschaften auf einen Treffer. Chancen auf beiden Seiten sorgten besonders in der Schlussphase für Spannung: Jana Scheffe verpasste für Alfdorf/Mögglingen nach einem flachen Freistoß nur knapp, während Ulm/Neu-Ulm mit einem Konter gefährlich wurde. Doch SGM-Abwehrspielerin Isabell Köhnlein rettete auf der Linie und verhinderte einen Gegentreffer. Am Ende blieb es bei einem torlosen Unentschieden. Die Tabellensituation bleibt damit für beide Mannschaften unverändert. Die SGM Alfdorf/Mögglingen rangiert mit 37 Punkten auf dem vierten Platz. Nächsten Sonntag, 4. Mai spielt die SGM Alfdorf/Mögglingen in Blaubeuren gegen den FV Asch-Sonderbuch. Anpfiff ist um 11 Uhr.

Tore: Fehlanzeige

Autorin: Nadine Fauser