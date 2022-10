Furiose Schlussphase: Augsburg II schickt TG ohne Punkte heim 19. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Freitagabend: FC Augsburg II vs. Türkgücü München 2:0

Zunächst war es eine zähe Angelegenheit - doch mit Fortdauer der 90 Minuten wurde es intensiver, spannender und eindeutiger. Und am Ende gewann der FC Augsburg II am Freitagabend des 19. Spieltages in der Regionalliga Bayern verdient mit 2:0 gegen den Drittliga-Absteiger aus der Landeshauptstadt. Die Partie wurde übrigens 15 Minuten später angepfiffen, weil Türkgücü München in Folge eines schweren Unfalles auf der Autobahn später anreisen konnte als gedacht.