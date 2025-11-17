Furiose Schlussminuten: Hallbergmoos siegt spät in Traunstein

Hallbergmoos – Das Beste zum Schluss: Als beim Hallbergmooser Gastspiel in Traunstein die reguläre Spielzeit längst um war, ging‘s erst richtig los. Zunächst glichen die lange Zeit unterlegenen Gastgeber zum 2:2 aus (90.+2), und dann legte der VfB das 3:2 (2:1) nach – in der 97. Minute!

Das Drama in der Nachspielzeit hätte man sich ersparen können, wenn sich die Gäste vom VfB in der ersten Halbzeit für ihren Gala-Auftritt noch mehr belohnt hätten. Nach 21 Minuten führte man bereits 2:0. Ein Zwischenstand, mit dem Traunstein sogar noch gut bedient war. Rückblickend geriet Andreas Giglberger, stellvertretend für das Trainertrio, ins Schwärmen: „Das waren die besten 30 Minuten, seit wir hier als Trainer arbeiten.“ Hallbergmoos war dominant und hatte genug Torszenen, um mehr als zweimal zu treffen.

Das begann schon in der ersten Minute mit einem Riesenbrett von Emil Kierdorf. Das 1:0 machte dann Moritz Sassmann (15.), der an der Mittellinie einen Sololauf startete und am Strafraum erfolgreich abzog. Treffer Nummer zwei legte Emil Kierdorf in Form einer beeindruckenden Einzelleistung nach (21.). Dabei zog er von der Seite in die Box und überlief zwei Verteidiger samt Torwart, als wären die alle gar nicht da. Und dann war da auch noch die Topchance von Andreas Kostorz sowie ein zweites Tor von Moritz Sassmann, das wohl eher nicht aus einer Abseitsstellung heraus gefallen war.

Nichts deutete darauf hin, dass dieses Fußballspiel noch spannend oder dramatisch werden könnte. Angesichts der haushohen Überlegenheit ließen die Hallberger dann aber nach. Man verfolgte nicht mehr konsequent den Matchplan und fing sich noch vor der Pause den Anschlusstreffer. Das war schon hart, nach 30 Gala-Minuten nur mit einem 2:1 in die Kabine zu gehen.

Auf einmal schienen zwei Zähler verloren zu sein

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Match so dahin. Das Ergebnis war gefährlich. Den Gästen war klar, dass eine späte Aktion der Traunsteiner Punkte kosten könnte. Und zu der sollte es dann tatsächlich kommen: In der 92. Minute wehrte die VfB-Abwehr zunächst eine Hereingabe ab, vergab in der Folge zwei bis drei weitere Klärungschancen – und dann war der dritte Schussversuch drin. Zwei Punkte schienen sich zu verabschieden.

Aber es gibt noch eine Statistik, die den VfB in der Landesliga Südost heraushebt: Im Schnitt erzielt man einmal pro Spiel ein Tor nach einer Standardsituation. Und das kam in Minute 90 plus sieben, ein Tor mit dem Arbeitstitel „Schmuckerwerner“: Florian Schmuckermeier schlug von rechts eine knackige Ecke auf den kurzen Pfosten, und die köpfte Simon Werner ins lange Eck. Für Hallbergmoos-Rückkehrer Werner war es sein erstes Tor nach seiner langen Verletzungsodyssee.

Und so kamen die Gäste also doch noch zu drei Zählern. Das Schlusswort kam von Andreas Giglberger: „Fußball ist eben nicht erklärbar.“ Aber drei Punkte sind drei Punkte.