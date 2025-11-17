In einer wilden Partie behielt der TSV Dorfen die Oberhand und feierte den Sieg in Siegsdorf. – Foto: Marc Marasescu

Furiose Partie beim Schlusslicht: TSV Dorfen gewinnt Torfestival gegen Siegsdorf

Beim 5:3-Auswärtssieg vor der Winterpause gab es viele Verwarnungen und drei Zeitstrafen – die Partie blieb bis zum Schluss spannend.

Eine völlig irre Begegnung sahen die 200 Zuschauer in der letzten Partie vor der Winterpause zwischen dem Tabellenletzten TSV Siegsdorf und dem TSV Dorfen. Am Ende behielt der Favorit aus der Isenstadt mit einem 5:3-Sieg die Oberhand. Zum Schluss wurde es hektisch, und Schiri Felix Albegger (SV Waldeck-Obermenzing) verteilte neben fünf gelben und einer gelb-roten Karte noch drei Zeitstrafen. Die Partie begann recht verheißungsvoll. Nachdem Torhüter Fabian König eine Möglichkeit von Leon Eicher noch abwehren konnte, war Alois Eberle zur Stelle und markierte mit seinem Nachschuss das 1:0 (17.). Und so ging es zunächst weiter. Schon vier Minuten später konnte Alexander Linner einen Eckball direkt verwandeln. Es herrschte Gewusel im Strafraum – und plötzlich fand das Leder den Weg ins Gehäuse, ohne dass es ein anderer Spieler berühren konnte, 2:0 (21.). Die Isenstädter legten nochmal nach. Nach katastrophalem Rückpass von Kapitän Maximilian Huber schnappte sich Florian Brenninger die Kugel, lief alleine auf König zu und schob zum 3:0 ein (23.). Damit schien alles gelaufen.

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr TSV Siegsdorf Siegsdorf TSV Dorfen TSV Dorfen 3 5 Abpfiff Aber weit gefehlt. Jetzt kam der große Auftritt des Siegsdorfer Torjägers Florian Aigner. Nach einem scharf getretenen Freistoß stand er in der Mitte goldrichtig und spitzelte den Ball zum 1:3 in die Maschen (28.). Vor dem Pausenpfiff machte er es dann noch spannender. Nachdem Maximilian Grichtmaier den Ball zu spät aufgenommen hatte, roch Aigner den Braten, sprintete dazwischen und markierte das 2:3 (44.).