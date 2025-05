Furiose Germania fegt auch die SG vom Platz

Die Fußballer von Germania Eicherscheid haben ein weiteres dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die „Erste“ von Trainer Sandro Bergs feierte am vergangenen Wochenende einen souveränen 7:1-Erfolg bei der SG Stolberg und verbesserte sich in der Bezirksliga-Tabelle auf Rang zwei. Eine Woche zuvor hatte die Germania bereits mit einem 8:0 gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven für Aufsehen gesorgt. Dank des vierten Dreiers in Folge ist Eicherscheid hinter Concordia Oidtweiler aktuell das formstärkste Team der Staffel 4.

„Wir haben in einigen Spielen zu viel liegenlassen. Beispielsweise in Lohn und Haaren, wo wir jeweils 2:0 geführt, dann aber noch 3:5 verloren haben. Bei der 1:5-Niederlage in Uevekoven haben uns sechs Mann gefehlt. Eigentlich wollten wir die Partie verlegen, aber das hat leider nicht funktioniert“, bedauert Bergs, der sich mit seiner Mannschaft dennoch ein konkretes Ziel gesetzt hat: „Wir wollen am Ende Zweiter werden. Darüber hinaus haben wir mal genau in die Statistiken geschaut. Eicherscheid ist mal mit 64 Punkten in die Landesliga aufgestiegen. Des Weiteren steht ein zweiter Platz mit 58 Zählern in den Geschichtsbüchern. Diese Marke wollen wir unbedingt knacken, wenn wir die 64 Zähler erreichen wollen, dann müssten wir alle drei Spiele gewinnen“, unterstreicht der 35-jährige A-Lizenzinhaber, der in Stolberg einen souveränen Sieg seines Teams bejubeln durfte.

Für den ganz großen Wurf, den Aufstieg in die Landesliga, wird es allerdings ziemlich sicher nicht reichen, da der Rückstand auf Primus Sportfreunde Uevekoven bei noch drei ausstehenden Partien sieben Zähler beträgt. Neben den vier Staffelsiegern steigt lediglich der beste Zweite auf, und da weist der Eifelclub im Vergleich zu den Konkurrenten derzeit nur den drittbesten Quotienten (Punkte durch Anzahl der Spiele) auf. Blau-Weiß Köln aus der Staffel 1 sowie der Horremer SV (Staffel 3) führen mit einem Quotienten von jeweils 2,259 das Feld an, gefolgt von Eicherscheid (2,074) und dem 1. FC Niederkassel (1,888) aus der Staffel 2.

Bei teils heftigen Böen sorgten Louis Voßen und Tim Wilden (16., 18. Minute) mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung der Gäste. Yassin Krings erhöhte nach einer halben Stunde per „Traumtor“ (Bergs) auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte die SG mit dem Wind im Rücken durch Osman Hamid auf 1:3 (50.), doch im direkten Gegenzug stellte Voßen den alten Abstand wieder her – 4:1 (51.). In der Schlussphase schraubten Tim Wilden (82.), der seinen 36. Saisontreffer erzielte und die Führung in der Torjägerliste der Staffel 4 dadurch ausbaute, sowie Louis Breuer (84.) und Krings (87.) das Ergebnis auf 7:1 in die Höhe. „Wir haben bei einer guten Mannschaft gespielt, die am Ende ein bisschen auseinandergefallen ist“, sagt Bergs, der nun dem Derby am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Roetgen entgegenfiebert.

Bei der SG herrschte nach dem Schlusspfiff zunächst Frust, doch wenig später folgte die große Erleichterung, denn die Stolberger hatten aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen vorzeitig den Klassenerhalt eingetütet. SG-Trainer Besnik Sabani nutzte nach der Partie eine lange dienstbedingte Autofahrt nach Freiburg, um die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten. „Die Begegnung hätte am Ende auch 10:6 für die Germania ausgehen können. Die Eicherscheider haben es im Umschaltspiel sehr gut gemacht, waren sehr effektiv. Wir hatten hingegen einen Grottentag“, sagt Sabani, der mit einem dezimierten Kader arbeiten muss, weil man sich zuletzt von einigen Akteuren getrennt hatte. So saßen am vergangenen Wochenende wieder drei Mann aus der Zweiten auf der Bank.

„Wenn man dann sieht, wie wir mit unserem kleinen Kern an Leuten gewachsen sind, dann kann man schon zufrieden sein“, unterstreicht der 37-Jährige, der die SG im Winter in einer prekären Situation übernommen hatte. „Im Sommer ist man mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet. Als ich dann die Aufgabe im Januar übernommen habe, hat mir jeder Trainerkollege gesagt, dass wir mit dem Abstieg nicht zu tun haben werden. Die Stimmung war aber zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht, weil viele der Meinung waren, dass es in die Hose gehen könnte. Daher bin ich jetzt froh, dass wir es jetzt geschafft haben“, ergänzt der Coach, der sich mit seinem Team gebührend aus der Spielzeit 2024/25 verabschieden will. „Wir wollen die drei letzten Partien erfolgreich bestreiten. Ich werde dafür sorgen, dass so ein Ergebnis wie zuletzt gegen Eicherscheid nicht mehr zustande kommt“, kündigt er an.

Die Spiele im Überblick:

Ay-Yildizspor Hückelhoven - FC Roetgen 1:2: 1:0 Özdal (8.), 1:1 Akar (20.), 1:2 Sauren (86.)

DJK FV Haaren - Richterich 1:1: 0:1 Wermeester (77./Foulelfmeter), 1:1 Esser (80./Foulelfmeter)

Oidtweiler - Welldorf-Güsten 3:2: 1:0 Kleefisch (27./Eigentor), 1:1 Pahl (31.), 1:2 Bauer (73.), 2:2 Karatag (79.), 3:2 Roosen (90.+3)

Uevekoven – VfR Würselen Wert. 2:0

Konzen – Germ. Hilfarth 2:8: 0:1, 0:2 Schostock (1., 11.), 1:2 Carl (32.), 1:3 Hasani (35.), 1:4 Ljatifi (45.), 1:5 Sadiku (48.), 1:6 Bungudi (49.), 1:7 Hasani (63.), 2:7 Carl (75.), 2:8 Drevina (79.)

SG Stolberg – Eicherscheid 1:7: 0:1 Voßen (16.), 0:2 T. Wilden (18.), 0:3 Krings (30.), 1:3 Hamid (50.), 1:4 Voßen (51.), 1:5 T. Wilden (82.), 1:6 Breuer (84.), 1:7 Krings (87.)

Kohlscheider BC – Alem. Mariadorf 0:6: 0:1 Özsoy (12.), 0:2 Heitzer (25./Foulelfmeter), 0:3 Özsoy (48.), 0:4 Herbst (55.), 0:5 Schneiders (62.), 0:6 Özsoy (89.)

Der Tabellenführer der Bezirksliga-Staffel 4, die Sportfreunde Uevekoven, war an diesem Wochenende zum Zusehen verdammt. Die eigentlich für Sonntag angesetzte Partie gegen den VfR Würselen wurde kurzfristig abgesagt, da die Gäste nur mit acht Akteuren angereist waren und nicht antreten wollten, wie Sportfreunde-Coach Daniel Marschalk auf Nachfrage bestätigte. Die Begegnung wurde daraufhin mit 2:0 für Uevekoven gewertet, das nun am kommenden Sonntag bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten den Aufstieg in die Landesliga klarmachen kann.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de