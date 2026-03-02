Furiose Aufholjagd zum wichtigen Heimsieg

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

Zweimal geriet die Seipel-Elf dabei in Rückstand, doch mit großer Moral, Leidenschaft und einer starken zweiten Halbzeit drehte sie die Partie vor rund 330 Zuschauern noch zu ihren Gunsten. Mit den drei Punkten kletterte man gleichzeitig einen wichtigen Schritt in der Tabelle – vom letzten Platz ging es vorerst auf Rang 14 nach oben.

Die Gäste aus Brandenburg erwischten zunächst den besseren Start und waren in der ersten Hälfte spielbestimmend. Nach gut 25 Minuten gerieten die Hausherren durch einen einfachen Angriff über die Mitte mit 0:1 in Rückstand. Lange Zeit tat sich das Heimteam schwer, richtig ins Spiel zu finden. Umso wichtiger war der Treffer kurz vor der Pause: Nach einem gut getretenen Ball stieg Winterneuzugang Artur Voilenko am höchsten und köpfte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1-Ausgleich ein. Ein Tor genau zum richtigen Zeitpunkt – und gleichzeitig das Signal für eine deutlich stärkere zweite Hälfte.

Mutige zweite Hälfte dreht das Spiel

Doch der Start nach der Pause verlief alles andere als optimal. Nach einem Foulelfmeter gerieten die Heiligenstädter erneut in Rückstand und mussten wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Die Heim-Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und zeigte genau die Reaktion, die in dieser Situation nötig war. Mit zunehmender Spielzeit übernahm der SCH immer mehr die Kontrolle und setzte den Favoriten mit großem Einsatz und aggressiver Zweikampfführung unter Druck. Nach einer Ecke war es schließlich Fabian Schnellhardt, der zum 2:2-Ausgleich traf. Nur wenige Minuten später sorgte Moritz Ruprecht nach einer Flanke von Kristian Bako per Flugkopfball für die umjubelte 3:2-Führung. Der SCH spielte nun mit viel Selbstvertrauen weiter nach vorne und belohnte sich kurz vor Schluss erneut: Fabian Schnellhardt schnürte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte auf 4:2. Ganz durch war die Partie damit allerdings noch nicht. In der Nachspielzeit verkürzte Krieschow noch einmal auf 4:3, doch die Gastgeber verteidigten in den letzten Minuten leidenschaftlich und brachte den wichtigen Sieg über die Zeit. Es war am Ende ein Erfolg, der vor allem durch Einsatzwillen, Teamgeist und große Moral zustande kam.

SC-Trainer Benedikt Seipel sah nach dem Spiel vor allem die Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Die erste Halbzeit war nicht gut. In der zweiten haben wir endlich den Mut und die Energie auf den Platz gebracht – und uns damit für den großen Aufwand von Mannschaft und Verein belohnt.“