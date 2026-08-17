Furiose Aufholjagd – St. Tönis geht mit Rückenwind in den DFB-Pokal

Der Sc St. Tönis legt ein furioses Comeback hin. – Foto: Jens Terhardt

Die Jubeltage beim SC St. Tönis nehmen kein Ende. Nach der tollen vergangenen Spielzeit und dem Erfolg beim FC Büderich in der ersten Runde des Niederrheinpokals gab es auch zur Saisoneröffnung der Oberliga am Sonntag ein unerwartetes Erfolgserlebnis – und gleichzeitig jede Menge Selbstvertrauen für das Duell mit dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt am kommenden Freitag. Gegen den Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald, der aufgrund seiner personellen Bestückung gleich zu den Aufstiegskandidaten gezählt wird, gab es dank einer ebenso turbulenten wie furiosen Schlussphase nach einem scheinbar aussichtslosen 0:2-Rückstand doch noch einen 3:2 (0:1)-Sieg. Maßgeblichen Anteil an dieser Wende hatten die nach gut einer Stunde eingewechselten Morten Heffungs und der bereits aus Kolumbien wieder zurückgekehrte Julian Andres Suaterna-Florez.

Aber der Reihe nach: Die Solinger, die geschickt und gekonnt den Ball durch die eigenen Reihen laufen ließen, setzten nach ganz vorne die ersten Nadelstiche. Nach Foul von Youngster Lenni Castrop an Enes Topal, das Castrops Unerfahrenheit zuzuschreiben war, verwandelte Issak Simion Akritidis den fälligen Elfmeter sicher (21.). Weitere Chancen vereitelte SC-Keeper Simon Sell und einmal der starke Fumito Okihara mit einer Rettungstat kurz vor der Linie. Okihara war es dann auch, der vorne für Alarm sorgte. Ein Kopfball von ihm wurde aber auf der Linie geklärt, ein Distanzschuss des Japaners verfehlte sein Ziel knapp. Ferner parierte Solingens Schlussmann Marcel Lenz nach doppelten Doppelpass mit Beteiligung von Kapitän Maximilian Pohlig gegen letzteren.

Mit dem 2:0 der Klingenstädter durch Ari Erkan schien der Drops gelutscht (56.). Sie wollten danach aber augenscheinlich, obwohl sich noch drei gute Möglichkeiten boten – einmal rettete die Latte für Sell –, augenscheinlich über die Zeit bringen. Aber da hatte der Aufsteiger die Rechnung ohne den Sportclub gemacht. Nach schönem Steckpass von Regisseur Jonas Theuerzeit setzte sich Heffungs, trotz seiner stattlichen Größe auch am Boden stark, gegen die Solinger Abwehr ebenso durch (84.) wie kurz darauf nach Vorarbeit von Suaterna-Florez(86.). Und keine Grenzen kannte der Jubel in der vierten Minute der Nachspielzeit, als der Kolumbianer am gegnerischen Strafraum einem Gegenspieler den Ball abluchste und auf den nachrückenden Tyler Nkamanyi wartete, der nur noch zum frenetisch gefeierten Siegtreffer vollenden musste.