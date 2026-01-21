Neuzugang Tomas Abrham schnürte einen Doppelpack, doch trotz einer tollen Aufholjagd verloren die Young Boys Balkan das bayerische Derby gegen Jahn Regensburg mit 4:5. – Foto: Thomas Martner

Furiose Aufholjagd nicht belohnt: Derby-Frust bei Young Boys Balkan Futsal-Bundesligist unterliegt im bayerischen Derby gegen Jahn Regensburg mit 4:5 Verlinkte Inhalte präsentiert von Futsal Bundesliga Young Boys Balkan

Das bayerische Derby in der Futsal-Bundesliga zwischen den Young Boys Balkan und dem SSV Jahn Regensburg hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte. In einem spektakulären Schlagabtausch holten die Hausherren vor 450 begeisterten Zuschauern im Pfarrkirchener Hexenkessel einen zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand auf, kassierten aber trotzdem noch den KO zum 4:5-Endstand. Während die Oberpfälzer damit Rang vier verteidigen, bleiben die Niederbayern auf dem Abstiegsrelegationsplatz kleben.

Die Stimmung in der Halle war von der ersten Minute an überragend und verlieh dem Derby einen würdigen Rahmen. Die Gastgeber präsentierten sich dabei kämpferisch, mutig und spielerisch auf Augenhöhe. Trotz großem Einsatz und Leidenschaft blieb dem Team am Ende ein Punktgewinn verwehrt. "Leider haben wir das Derby mit 4:5 verloren. Nach unserer Leistung sind wir der Meinung, dass ein Punktgewinn absolut verdient gewesen wäre. Die Jungs haben über weite Strecken ein sehr starkes Spiel gemacht und alles investiert. In einem so engen Derby haben auch einzelne Schiedsrichter-Entscheidungen Einfluss auf den Spielverlauf, dennoch wollen wir den Fokus klar auf unsere eigene Leistung legen. Insgesamt war es ein intensives Spiel auf hohem Niveau", so Coach Almedin Ljutic.