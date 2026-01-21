Furiose Aufholjagd nicht belohnt: Derby-Frust bei Young Boys Balkan

Das bayerische Derby in der Futsal-Bundesliga zwischen den Young Boys Balkan und dem SSV Jahn Regensburg hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte. In einem spektakulären Schlagabtausch holten die Hausherren vor 450 begeisterten Zuschauern im Pfarrkirchener Hexenkessel einen zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand auf, kassierten aber trotzdem noch den KO zum 4:5-Endstand. Während die Oberpfälzer damit Rang vier verteidigen, bleiben die Niederbayern auf dem Abstiegsrelegationsplatz kleben.
Die Stimmung in der Halle war von der ersten Minute an überragend und verlieh dem Derby einen würdigen Rahmen. Die Gastgeber präsentierten sich dabei kämpferisch, mutig und spielerisch auf Augenhöhe. Trotz großem Einsatz und Leidenschaft blieb dem Team am Ende ein Punktgewinn verwehrt.
"Leider haben wir das Derby mit 4:5 verloren. Nach unserer Leistung sind wir der Meinung, dass ein Punktgewinn absolut verdient gewesen wäre. Die Jungs haben über weite Strecken ein sehr starkes Spiel gemacht und alles investiert. In einem so engen Derby haben auch einzelne Schiedsrichter-Entscheidungen Einfluss auf den Spielverlauf, dennoch wollen wir den Fokus klar auf unsere eigene Leistung legen. Insgesamt war es ein intensives Spiel auf hohem Niveau", so Coach Almedin Ljutic.
Besonders überzeugen konnte in diesem Match das neu verpflichtete tschechische Duo Tomas Abrham und Tomas Voboril, die drei der vier Treffer erzielen konnten. "Einfach schade, dass es am Ende wieder nicht mit einem Punktgewinn geklappt hat. Wir sind top gestartet, schnell 1:0 in Führung gegangen und dann bekommen wir in sieben Minuten vier Gegentore. Das darf einfach in einem solch wichtigen Spiel nicht passieren. Dann gegen einen solchen Gegner wie Jahn Regensburg nochmal zurückzukommen, ist verdammt schwer. Trotzdem haben wir es geschafft und dafür riesiges Kompliment an die Mannschaft. Aber kurze Zeit später hat der Jahn wieder eine Unaufmerksamkeit von uns zum 4:5 ausgenützt, was sie dann auch über die Zeit gebracht haben. Ein großer Dank gilt unseren Fans, die den Pfarrkirchener Hexenkessel einmal mehr zu einer echten Festung gemacht und das Team über die gesamte Spielzeit lautstark unterstützt haben. Danke an alle Unterstützer, Fans und Sponsoren. Wir sind gekommen, um in der Liga zu bleiben", betont der sportliche Leiter Helmut Berlehner.
Trotz der knappen Niederlage bleibt der Blick bei den Young Boys Balkan nach vorne gerichtet. Die gezeigte Leistung gibt Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Weiter geht's erst am 14. Februar mit dem extrem wichtigen Gastspiel bei den nur drei Zähler besser postierten Futsal Panthers Köln.