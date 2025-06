Furiose Aufholjagd in Landsberied – FCL gewinnt nach Last-Second-Tor

Landsberied bezwingt Althegnenberg in letzter Sekunde

„Wegen mir kann es regnen, stürmen oder schneien“, meinte Landsberieds Vereinschef Michael Bals vor dem Anstoß des ersten Relegationsspiels am Mittwochabend auf dem Dorfplatz in Landsberied gegen den SV Althegnenberg. „Hauptsache, wir gewinnen das Spiel.“ Und die 325 Zuschauer, die sich trotz widrigster Wetterverhältnisse das Spiel nicht entgehen lassen wollten, erlebten ein packendes Duell zwischen die um den Klassenerhalt kämpfenden Landsberieder und den in die Kreisklasse strebenden A-Klassenzweiten aus Althegnenberg.

Bei einer in der Schlussphase furiosen Aufholjagd gelang es den Gastgebern, einen 0:2-Rückstand wettzumachen und am Ende gegen zehn Althegnenberger mit 3:2 zu gewinnen. Die Ausgangslage zum Klassenerhalt für das Rückspiel am Samstag (Anstoß 15 Uhr) sieht für die Elf von Landsberieds Trainer Wolfgang Bals nun natürlich um einiges besser aus.