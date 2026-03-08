Furiose Aufholjagd gekrönt: Weiden meldet sich im Abstiegskampf zurück

Große Freude über seinen ersten Treffer im Weidener Trikot: Rade Kostadinov. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Auf der Bank des Gastgebers hielt es in diesem Moment niemanden mehr auf seinem Platz. Nach einer furiosen Aufholjagd und dem Siegtreffer in der Nachspielzeit rasteten alle bei Teutonia Weiden aus. „Ich habe heute bestimmt ein paar Kilogramm Körpergewicht verloren“, sagte auch Ercüment Dönmez nach dem 4:3 (1:3)-Sieg gegen die Sportvereinigung Porz.

„Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir weiter dran glauben. Das müssen wir auch, sonst brauchen wir hier nicht zum Training zu kommen“, ergänzte Onur Alagöz, der nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback in der Weidener Abwehr feiern durfte und sich dafür kein schlechtes Spiel ausgesucht hatte. „Das war verrückt. Und ich spüre meine Beine ganz schön“, sagte der Routinier.

Für den Trainer war es der erste Dreier in seinem fünften Ligaspiel an der Seitenlinie des Fußball-Mittelrheinligisten. Für sein Team waren es im Kampf um den Klassenerhalt überlebenswichtige Zähler. „Bei einer Niederlage wäre es eng geworden“, gab auch Dönmez zu.

In diesem verrückten Spiel ging es gut los für die Teutonia: Eine weitere Negativserie endete: Der auffällige Tamer Tuncer setzte sich stark durch, passte zu Rade Kostadinov. Der Neuzugang vom 1. FC Düren zog aus der Distanz mit links ab und brachte den Gastgeber in Führung (15.). Es war Weidens erster Ligatreffer seit dem 30. November.

Die Führung hielt aber nicht lange: Weiden bekam den Ball nicht geklärt. Metin Kizil glich aus (18.). Nach schönem Solo zog Tuncer knapp daneben (19.). Dann wurde es mal wieder bitter für die Teutonia. Eine Flanke in den Strafraum prallte auf den Rücken des etwas desorientierten Firat Celik, der Ball landete bei Abderrahman Rabhi, der nur noch einschieben musste (38.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff bekamen die Gäste noch einen Freistoß an der Strafraumkante. Der Ball flog gefährlich rein, Eungyu Kim besorgte die 3:1-Halbzeitführung (45.+2).

Ein Dreifachwechsel brachte frischen Wind bei den Weidenern, die sich noch nicht aufgegeben hatten. Was eventuell auch an der Lautstärke der Halbzeitansprache gelegen haben könnte. „Manchmal muss man die Spieler wachrütteln“, sagte Dönmez. Alagöz ergänzte: „Wir hatten dann auf jeden Fall nichts mehr zu verlieren.“

Das sah auch der neutrale Beobachter: Ein abgefälschter Freistoß von Kapitän Meik Kühnel landete im Netz zum Anschlusstreffer (51.). Der jetzt mit deutlich mehr Energie spielende Gastgeber drückte, hatte bis zur 70. Minute sechs gute bis sehr gute Gelegenheiten zum Ausgleich. „Wir haben immer mehr dran geglaubt“, sagte Alagöz. Auch Weidens Torwart Leroy Zeller bekam etwas zu tun, verhinderte aber den vierten Gegentreffer (62., 69.).

Intensiv blieb es, bis zu den nächsten Torchancen dauerte es aber etwas: Fabian Brendels Schuss bei einem Weidener Konter wurde zur Ecke abgefälscht (82.). Zeller verhinderte erneut mit starker Fußabwehr die Entscheidung (84.). Und dann fiel der Ausgleich. Eine Kühnel-Flanke per Freistoß verwertete Joker Shadrac Don Futi im Gedränge per Kopf zum 3:3 (87.).

Es sollte eine sehr gute Einwechslung von Weidens Trainer gewesen sein: Porz vergab eine Möglichkeit (89.), Weiden zunächst zwei Chancen auf den Siegtreffer. Der dann doch noch fiel: Porz bekam den Ball nicht mehr geklärt, Don Futi bekam im Strafraum die Chance und nutzte sie (90.+2), bei der Teutonia brachen alle Dämme. „So muss das sein“, kommentierte Dönmez seine Einwechslung.

Der Trainer und seine Spieler mussten noch ein wenig zittern, bis die lange Nachspielzeit zu Ende war. Letztlich konnte Weiden aber den ersten Dreier seit Ende September bejubeln. Damals gewann man gegen die Sportfreunde Düren, die am kommenden Freitag der nächste Gegner sein werden.

Auch der einen Platz hinter der Teutonia liegende Aufsteiger gewann sein Spiel in Pesch und schöpfte damit neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. „Es ist immer noch ein schwieriger Weg, den wir step by step gehen müssen. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass uns das Selbstvertrauen fehlte. Wo sollte es auch herkommen? Aber wenn alle elf daran glauben, geht etwas“, sagte Alagöz nach diesem Drama bei seinem Comeback-Spiel.

