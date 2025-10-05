Furiose Aufholjagd des SV Falkensee-Finkenkrug, Spitzenduo siegt

Schönow legte früh den Grundstein für den Sieg. Hein-Peter Splett traf bereits in der 12. Minute zur Führung, ehe Alexander Panicz kurz vor der Pause zum 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb das Heimteam spielbestimmend, Max Steffini stellte in der 74. Minute auf 3:0. Zwar konnte Emiliano Zefi in der 84. Minute noch den Ehrentreffer für Concordia markieren, doch am klaren Schönower Erfolg änderte das nichts. ---

Für den FV Preussen Eberswalde war es ein bitterer Nachmittag. Die Gastgeber hatten sich vorgenommen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten, doch Viktoria Potsdam ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Schon in der 13. Minute setzte Dennis Rothenstein das erste Ausrufezeichen. Eberswalde versuchte dagegenzuhalten, doch kurz vor der Pause schlug Torjäger Tom Nattermann erneut zu. Mit Wiederbeginn erhöhte Viktoria sofort das Tempo. Dennis Rothenstein krönte seine starke Leistung mit dem 3:0, Mathis Lange legte nur zwei Minuten später nach. Spätestens jetzt war das Spiel entschieden. Pavlo Malyk setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:0. Für Viktoria war es der sechste Sieg im sechsten Spiel, für Eberswalde die erste Niederlage der Saison. ---

Die SG Bornim kämpfte vor 81 Zuschauern leidenschaftlich, doch am Ende stand die sechste Niederlage im sechsten Spiel. Christian Staatz brachte den FC Schwedt per Strafstoß in Führung. Der FCS hätte schon in der 33. Minute nachlegen können, doch Szymon Wierzchowski scheiterte vom Punkt an Keeper Marvin Ortschulka, der mit einer starken Parade sein Team im Spiel hielt. Nach der Pause belohnte sich Bornim für seinen Mut: Dmytro Kucher traf kurz nach Wiederbeginn zum 1:1-Ausgleich. Hoffnung machte sich breit, doch nur elf Minuten später stellte Rafal Mackowski die Schwedter Führung wieder her. Danach warf Bornim alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr. Schwedt festigt mit diesem Arbeitssieg Rang drei, während Bornim weiter punktlos bleibt. ---

Der FSV Bernau erwischte einen Traumstart. Bereits in der vierten Minute brachte Kevin Stephan die Hausherren in Führung. Doch Hennigsdorf ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug nur fünf Minuten später durch Niklas Drescher zurück. Das schnelle 1:1 versprach eine spannende Partie, in der beide Mannschaften um jeden Ball kämpften. Lange blieb das Duell offen, doch in der Schlussphase avancierte Kevin Stephan zum Matchwinner. Mit seinem zweiten Treffer brachte er Bernau erneut nach vorne. Als Nico Mittelstädt kurz darauf einen Foulelfmeter verwandelte, war die Entscheidung gefallen. Der Jubel bei den Gastgebern war groß – ein wichtiger Sieg, der Bernau auf Platz fünf katapultiert. Hennigsdorf dagegen bleibt nach einem couragierten Auftritt ohne Punkte und im Tabellenkeller hängen. ---

Ein wahres Spektakel bekamen die Zuschauer in Neustadt zu sehen. Schon nach 24 Minuten führte Schwarz-Rot Neustadt mit 3:0, Davide Ngom und ein Doppelpack von Lukas Japs sorgten für eine komfortable Führung. Glienicke wehrte sich und kam durch Niclas Warwel zum Anschluss, doch Tarik Wenzel stellte noch vor der Pause auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Gastgeber in einen Rausch. Wenzel traf erneut, ehe Chester Kandziora und Lennert Krause binnen Sekunden auf 6:1 stellten. Glienicke gab nicht auf: Justin Hippe verwandelte einen Elfmeter, doch kurz vor dem Ende erhöhte Kaspar Neumann auf 7:3. Für Neustadt war es ein Befreiungsschlag nach schwierigen Wochen, für Glienicke ein bitterer Nachmittag. ---

Fortuna Babelsberg hatte sich gegen die SG Einheit Zepernick viel vorgenommen und zeigte auch eine kämpferische Leistung. Doch die Gäste erwischten den besseren Start: Ozan Özer Pekdemir brachte Zepernick früh in Führung. Babelsberg antwortete stark, Ben Vetter glich nach nur acht Minuten wieder aus. Danach übernahm der Favorit die Kontrolle. Lesley Park sorgte noch vor der Pause für die erneute Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte Zepernick seine Klasse aus. Paul Maurer erhöhte auf 3:1, ehe Tom Bittner in der 75. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit 4:1 feierte die SG den sechsten Sieg im sechsten Spiel. ---

Ein Eigentor entschied die Partie zwischen dem Angermünder FC und Eintracht Alt Ruppin. Vor 70 Zuschauern war es Tony Oppelt, der in der 50. Minute den Ball ins eigene Tor lenkte. Angermünde bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand aber gegen die kompakte Defensive der Gäste kein Durchkommen. Alt Ruppin nahm so drei wichtige Punkte mit und schob sich in der Tabelle nach oben. Angermünde dagegen wartet weiter auf sein zweites Erfolgserlebnis, das im Abstiegskampf dringend gebraucht wird. ---