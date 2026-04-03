Furiose Aufholjagd der SF Dettingen, SGM Owen Unterlenningen siegt

TSV Altdorf – TSV Linsenhofen 2:2

In einer hart umkämpften Begegnung teilten sich der TSV Altdorf und der TSV Linsenhofen mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte. Die Hausherren erarbeiteten sich im ersten Durchgang leichte Vorteile und belohnten sich in der 36. Minute, als Dennis Stutz zur 1:0-Führung einnetzte. Doch die Gäste kamen hellwach aus der Kabine: Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff markierte Sebastian Buschmann in der 47. Minute den Ausgleich. Altdorf schlug hochemotional zurück, als Marlon Kaiser in der 54. Minute einen Foulelfmeter sicher zur erneuten Führung verwandelte. Linsenhofen bewies jedoch Moral und drängte sofort auf die Antwort, die Ibo Tuncbilek in der 61. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand gab.

SGM Owen Unterlenningen – TV Bempflingen 3:1

Die SGM Owen Unterlenningen feierte vor heimischem Publikum einen 3:1-Heimerfolg gegen den TV Bempflingen. Den hochemotionalen Auftakt machte Peter Müller-Bay, der die Spielgemeinschaft bereits in der 11. Minute in Front brachte. Bempflingen zeigte sich unbeeindruckt und fand durch Tobias Heim in der 22. Minute die passende Antwort zum Ausgleich. Noch vor der Pause stellte jedoch Tim Schall in der 38. Minute die Weichen wieder auf Sieg für die SGM. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Hausherren das Geschehen weitgehend und ließen defensiv wenig zu. Die endgültige Entscheidung fiel in der 75. Minute, als Daniel Deuschle einen Foulelfmeter eiskalt zum 3:1-Endstand verwandelte.

TSV Grafenberg – SF Dettingen/Teck 2:4

Was für eine dramatische Wende in Grafenberg! Die Hausherren schienen nach einer bärenstarken Anfangsphase wie der sichere Sieger, nachdem Frieder Geiger in der 16. Minute und Dennis Roller in der 21. Minute eine schnelle 2:0-Führung herausschossen. Doch die Sportfreunde aus Dettingen bewiesen eine unglaubliche Moral. Den wichtigen Anschlusstreffer markierte Kosta Kalaitzis bereits in der 23. Minute, was den Gästen neues Leben einhauchte. In der zweiten Halbzeit drehte Dettingen hochemotional auf: Florian Gautsch gelang in der 68. Minute der Ausgleich, bevor Gabriel Müller die Partie in der 75. Minute komplett drehte. Den Schlusspunkt unter diese furiose Aufholjagd setzte Hüseyin Kisa, der in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum 2:4-Endstand versenkte.