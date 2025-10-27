Furiose Anfangsphase: Altenwalde ringt Stotel nieder

Hopp oder top lautet weiterhin das Motto beim TSV Altenwalde. Auch das zwölfte Saisonspiel fand einen Sieger. Diesmal bezwang der Aufsteiger den TSV Stotel, wobei es vor allem die ersten Minuten in sich hatten.

Schon der erste Angriff brachte nämlich direkt die Altenwalder Führung. Sebastian Jark vollendete keine 30 Sekunden nach dem Anpfiff zum 1:0. Im direkten Gegenzug glichen die Gäste jedoch aus. Jorit Weiler köpfte infolge einer Hereingabe von Jan-Moritz Jaschke ein - 1:1. Anschließend besaßen beide Mannschaften Möglichkeiten zur Führung. Am Resultat änderte sich bis zur 43. Minute nichts mehr, ehe Ramazan Topcu zum 2:1 einnetzte. Stotel wehrte sich nach dem Seitenwechsel gegen die drohende nächste Niederlage, konnte seine guten Phasen aber nicht in Zählbares ummünzen. Für Klarheit sorgte schließlich Jan-Lukas Mergard. Ein verwandelter Foulelfmeter war gleichbedeutend mit dem zehnten Saisontor und dem 3:1-Endstand.