Furiose 45 Minuten bringen uns in Runde 3!

Reinhold ließ dem Torwart der Gäste nach perfekter Vorarbeit von Börner keine Chance. Nur 10 Minuten später dasselbe einmal umgekehrt, Reinhold schickte Börner auf Reisen welcher noch einen Haken machte und anschließend sicher verwandelte. Das 3:0 machte Reupsch nach einem fatalen Fehler des Gästekeepers. Neupert krönte die überragende Mannschaftsleistung in Hälfte Eins mit seinem Elfmetertreffer nach einem Handspiel zum 4:0 Halbzeitstand.

Nachdem unsere Zweite am Sonntag das intensive Spitzenspiel, knapp aber nicht unverdient mit 3:1 verlor, konnte es die erste Mannschaft gestern gegen den VFR Bad Lobenstein II besser machen und mit einem 5:3 Sieg in die nächste Runde einziehen! Das Spiel begann und Chemie drückte direkt mächtig aufs Gaspedal. Bereits nach 4 Minuten der Lohn dafür.



In Hälfte zwei ein ausgeglicheneres Spiel. Das erste Tor wieder auf Seiten der Heimmannschaft, durch Reupsch welcher zum 5:0 netzte. Im Anschluss der VFR die bessere Mannschaft und Chemie schon im Sparmodus nach sehr intensiven 50 Minuten mit viel Laufarbeit. Folgerichtig der Anschlusstreffer in Minute 54 durch Narr. Gössinger knackte die ansonsten sehr starke Abwehr der Heimmannschaft und beendete das Spiel mit seinem Doppelpack zum 5:3 Endstand. Somit zieht die Elf rund um Doppeltorschütze Nick Reupsch, durch die wahrscheinlich beste Halbzeit der Saison, verdient in Runde Nummer 3 ein und wird dort beim SV Lobeda 77 II gastieren.

Wir bedanken uns bei den zahlreich erschienenen Zuschauern und freuen uns schon jetzt, auf das nächste Heimspiel vor euch!