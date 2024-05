FuPa.tv LIVE: TV Voerde will sich "selbst belohnen"

Nur zwei Punkte fehlt dem TV Voerde noch, um den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Die sollen nach Möglichkeit am Donnerstagabend eingefahren werden, wenn die Mannschaft von Torsten Klump im Spitzenspiel den Tabellenführer Blau-Weiß Dingden II empfängt. Der Anpfiff erfolgt um 19.30 Uhr. Die Höhepunkte der Partie gibt es live bei FuPa.tv.

Es ist alles angerichtet für ein Duell der Extraklasse. Die beste Heim-Mannschaft trifft auf das stärkste Auswärts-Team. Mit einem Erfolg könnte Voerde erneut die Tabellenführung in der Kreisliga A Rees-Bocholt übernehmen, doch einfach wird das nicht. "Dingden will ihren Anspruch als beste Mannschaft der Liga behauptet und wird das Spiel gegen uns nicht auf die leichte Schulter nehmen", ist sich Klump sicher.

Doch er weiß auch: "Die Jungs sind absolut heiß auf das Spiel und wollen den Aufstieg klar machen." Und könnte es dafür eine bessere Gelegenheit als das Spitzenspiel geben? Wohl kaum. Doch auch wenn das Ziel am Abend noch nicht erreicht werden sollte, bei insgesamt noch fünf zu absolvierenden Begegnungen, dürfte dem TVV der Bezirksliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein. Unnötige Spannung will Klump aber auch nicht mehr aufkommen lassen und den Entwicklungsprozess der vergangenen beiden Jahre vorzeitig abrunden. "Wir wollen uns für die harte Arbeit der vergangenen zwei Jahre belohnen, in denen wir uns Schritt für Schritt weiterentwickelt haben und mannschaftlich als Einheit zusammengewachsen sind", betont der 54-Jährige.

Seine Elf kann derweil mit ganz breiter Brust in die Partie gehen. Am vergangenen Wochenende zeigte Voerde einmal mehr seine Heimstärke und schickte den Verfolger Olympia Bocholt mit einer 1:7-Klatsche auf die Heimreise. Das wird auch Dingden registriert habe und entsprechend gewarnt sein.

