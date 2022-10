FuPa.tv Highlights: ETB liefert RWE großen Kampf Niederrheinpokal: Die Highlights vom Niederrheinpokal-Achtelfinale gibt es hier bei FuPa.tv.

Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat dem Drittligisten Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal-Achtelfinale einen großen Kampf geliefert und sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen. "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und möchte ganz klar betonen, dass RWE nicht verdient weitergekommen es", sagte ETB-Coach Damian Apfeld nach der Partie.

Nachdem der ETB schon nach einer halben Stunde mit 0:3 ins Hintertreffen geraten war, fand die Mannschaft mit andauernder Spielzeit immer besser in die Begegnung und gab in der zweiten Halbzeit ganz klar den Ton an. Belohnen konnten sich die Schwarz-Weißen mit dem Ausgleichtreffer in der Nachspielzeit, welche den großen Favoriten aus dem Essener Norden in die Verlängerung und anschließend das Elfmeterschießen zwang. Da behielten die Hafenstraße-Kicker die Nerven und vollstreckten jedes Mal erfolgreich, während beim ETB zwei Akteure verschossen.

So spielten die Mannschaften

ETB Schwarz-Weiß Essen – Rot-Weiss Essen 5:7 n.E.

ETB Schwarz-Weiß Essen: Stefan Jaschin, Pascal Kubina, Marvin Matten (98. Matthias Tietz), Bünyamin Sahin, Frederik Lach, Giuliano Zimmerling (89. Ferhat Mumcu), Bilal Akhal (78. Fatih Özbayrak), Dominik Reichardt, Marcello Romano, Prince Kimbakidila (120. Marc Andre Gotzeina), Noel Futkeu - Trainer: Damian Apfeld - Trainer: Ulf Ripke

Rot-Weiss Essen: Felix Bernd Wienand, Meiko Sponsel (59. Mustafa Kourouma), Felix Herzenbruch, Sandro Plechaty, Felix Götze (46. Ben Heuser), Andreas Wiegel, Clemens Fandrich (46. Niklas Tarnat), Ron Berlinski (59. Luca Wollschläger), Aurel Loubongo-M'Boungou (74. Isaiah Young), Lawrence Ennali, Kevin Holzweiler - Trainer: Christoph Dabrowski

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 3522

Tore: 0:1 Lawrence Ennali (10.), 0:2 Lawrence Ennali (14.), 0:3 Ron Berlinski (29.), 1:3 Marcello Romano (35.), 2:3 Noel Futkeu (69.), 3:3 Edisher Ugrekhelidze (90.+3), 4:3 Bünyamin Sahin (121. i.E.), 4:4 Lawrence Ennali (121. i.E.), 4:5 Niklas Tarnat (121. i.E.), 5:5 Marc Andre Gotzeina (121. i.E.), 5:6 Felix Herzenbruch (121. i.E.), 5:7 Isaiah Young (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Frederik Lach (ETB Schwarz-Weiß Essen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Ferhat Mumcu (ETB Schwarz-Weiß Essen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Bernd Wienand (121.).