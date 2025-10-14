FuPa.tv: Donaustauf nach Elfmeter-Krimi weiter

Kreisligist SV Donaustauf avanciert sich allmählich zum Favoritenschreck in der diesjährigen Runde im Regensburger Toto-Pokal. Die Mannen von Coach Thomas Semmelmann schmissen am Dienstagabend ein zweites Mal einen Bezirksligisten aus dem Wettbewerb. Diesmal musste die SpVgg Hainsacker dran glauben. Nach ereignisarmen 90 Minuten stand es weiterhin 0:0. Im folgenden Elfmeterschießen hatte der Underdog das glücklichere Ende für sich. Die ersten zehn Spieler verwandelten allesamt, ehe Hainsackers sechster Schütze Bastian Brandl nur die Latte traf. So war es an Daniel Blüml, die Staufer ins Halbfinale zu befördern. Dort steht bereits der TSV Kareth-Lappersdorf.



Das alles sehr Freude von SVD-Trainer Semmelmann, der nach dem Spiel kund tat: „Eine ausgeglichene Partie auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit – leider mit wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Hainsacker hatte aus dem Spiel heraus eine gute Chance, ansonsten haben wir alles sehr gut wegverteidigt. Die zweite Halbzeit lief ähnlich. Wir stellten uns ein wenig defensiver, haben sehr gut verteidigt und gegen den Ball gespielt. Mit Konter-Vorstößen wollten wir gefährlich werden. Das ist uns zwei, drei Mal gut gelungen – wenngleich wir es nicht sauber zu Ende gespielt haben. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Nico Schneider die Riesenchance auf die Führung, doch traf zehn Meter vor dem Tor den Ball nicht gescheit. Letztlich ein verdientes Unentschieden nach 90 Minuten. Im Elfmeterschießen war es dann ein Glücksspiel. Über die 90 Minuten gesehen hätten es beide Teams verdient gehabt. Der Glücklichere hat gewonnen. Das waren wir. Mal schauen, was im Halbfinale auf uns zukommt.“

„Beide Mannschaften waren heute harmlos vor dem Tor. Wir konnten uns kaum Chancen erspielen. Folgerichtig stand es nach 90 Minuten 0:0. Gratulation an den SV Donaustauf zum Weiterkommen!“, gab Hainsackers Abteilungsleiter Dieter Schmid zu Protokoll.



Die beiden weiteren Viertelfinalspiele zwischen Wenzenbach und Großberg (12. November) sowie Beratzhausen und Breitenbrunn (8. März) finden erst zu einem späteren Zeitpunkt statt. Das Halbfinale ist für Ostersamstag, 4. April 2026, eingeplant. Das Endspiel steigt am 30. April 2026 in Thalmassing.