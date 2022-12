Euer FuPa-Team wünscht euch eine besinnliche Weihnachtszeit. – Foto: VRM

FuPa wünscht Frohe Weihnachten Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2022rn

Ein ereignisreiches Fußballjahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Und das ist gut so! Denn das das ganze Jahr über auf den Sportplätzen der Region war, ist seit der Corona-Pandemie nicht mehr allzu selbstverständlich. Zu oft waren die Saisons unter- oder gar abgebrochen worden. Nicht mehr in 2022. Ohne Einschränkungen konnte das ganze Jahr über gekickt werden.

Und in fast allen Klassen ist wieder zum traditionellen Wettbewerb einer einfachen Runde zurückgekehrt worden. Auch in dieser Hinsicht ist also wieder Normalität eingekehrt. Leider muss man sagen, dass es auch die negativen Aspekte im Amateurfußball wieder in vollem Maße zurückgekehrt sind. Die Zahl der Spielabbrüche und negativen Vorkommnisse ist nach der Pandemie wieder angestiegen – wenig zu spüren also von Friede, Freude und Dankbarkeit nach den Jahren der Entbehrungen während der Pandemie. Fußball ist und bleibt unser Hobby - nicht weniger, aber auch nicht mehr Vielleicht trägt die besinnliche Weihnachtszeit ja dazu bei, dass einige Protagonisten merken: Bei allem Ehrgeiz, ist Fußball immer noch unser Hobby – und die Welt dreht sich auch bei einer bitteren Niederlage oder vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters weiter. Apropos Schiedsrichter: Viele Kreise schlagen Alarm, es mangelt an Unparteiischen. Wir wünschen der pfeifenden Zunft wieder mehr Zuwachs und dass der Respekt vor den Regelhütern wieder zu einhundert Prozent zurückkehrt. Ohne euch geht nix auf den Amateurfußballplätzen! Endlich wieder Budenzauber