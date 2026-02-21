FuPa Winterchgeck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Ü50

Die beiden Toptorschützen der ASSG Hi./Ha./He.: Dirk Matthiesen (7) und Christoph Burschik (5). – Foto: Verein

Wenig erfolgreich startete der letztjährige Kreispokalsieger in die Saison. Nicht nur das unglückliche und frühe Aus in der ersten Pokalrunde in Harsefeld, auch in der Meisterschaft gab es in den ersten vier Begegnungen drei Niederlagen. Bis zum Ende der Vorrunde schoss das Team von Hartmut Jungclaus und Jürgen Klinger dann sogar richtig viele Tore und stellt mit 28 Treffern schon fast überraschend die zweitbeste Offensive der Herren Ü50 Kreisliga. Aktuell ist es Platz sechs, vielleicht geht nach oben noch einiges mehr. Hier sind die Antworten von Hartmut Jungclaus im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Da unsere Leistungen auf dem Platz sehr schwankend waren, müssen wir etwas mehr Konstanz reinbringen. Wie immer, da wiederhole ich mich, muss unsere Chancenverwertung besser werden. Die letzten beiden Spiele gegen Deinste (7:4) und Bargstedt (8:0) gingen schon mal in die richtige Richtung.

Der Kader und das Trainerteam werden sich nicht verändern. Es kommt lediglich ein zusätzlicher Spieler aus der Ü40 dazu, wenn Bedarf.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Normalerweise trainieren wir durch. Leider konnten wir wegen des Winterwetters nicht auf den Platz. Hallentraining ist allerdings für unsere Knochen keine Alternative.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überraschungen gab es keine nennenswerten. Toll ist jedenfalls, dass mit Burweg und Bargstedt 2 neue Teams dazugestoßen sind und wir nun 9 Mannschaften sind.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Auffällig war bisher nichts. Ich hoffe nur, dass sich die beiden „Neulinge“ Burweg und Bargstedt noch gut in der Klasse akklimatisieren.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Vermutlich werden Ahlerstedt/Ottendorf und Harsefeld/Apensen die Meisterschaft wieder unter sich ausmachen, aber wer weiß, ob es nicht noch eine Überraschung gibt.

