Fupa-Wintercheck: "Wir sind mehr als zufrieden!"

Der TSV Wetschen hat nach 19 Spielen 47 Punkte und führt damit die Landesliga Hannover an. Dahinter steht der STK Eilvese mit vier Punkten weniger und sogar einem Spiel mehr. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison, stehen die Chancen in dieser Saison also sehr gut. Wir haben mit dem Co-Trainer Christopher Otte über die bisherige Saison gesprochen..