FuPa Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster III

Aufsteiger VSV Hedendorf/Neukloster III wurde im Sommer aus der 3. und 4. Mannschaft zusammengestellt. Der Großteil stammt aus dem Team, das Meister der 4. Kreisklasse wurde. Die Elf von Trainer Robin Stare spielt auch in dieser Saison eine gute Rolle, könnte noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Verstärkung gibt es in der Offensive. Wer das ist, erklärt der VSV-Coach im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Als Aufsteiger aus der Vorsaison ziehe ich eine solide Zwischenbilanz, mit der wir grundsätzlich zufrieden sein können. Wir haben gezeigt, dass wir in der 3. Kreisklasse mithalten und Spiele gewinnen können. Gleichzeitig sehen wir, dass noch deutlich mehr drin ist. Einige Punktverluste waren vermeidbar, vor allem in engen Spielen. Wenn wir dort konsequenter auftreten, ist der Abstand nach oben absolut machbar. Dafür brauchen wir mehr Konstanz, eine bessere Chancenverwertung und eine höhere Konzentration über die gesamte Spielzeit. Wenn wir diese Punkte verbessern und den Ehrgeiz aus der Aufstiegssaison mitnehmen, können wir unsere Ziele erreichen.

In der Winterpause gibt es eine Veränderung im Kader: Mit Claas Struwe von der SG Lühe III konnten wir einen Winterneuzugang verpflichten. Ich bin sehr froh über seinen Wechsel und hoffe, dass er uns mit vielen Toren unterstützen wird. Das Trainerteam bleibt unverändert: Ich gehe weiterhin als Trainer in die Rückrunde, unterstützt von Marvin Breuer als spielendem Co-Trainer.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Am 9. Februar starten wir wieder mit der Vorbereitung, zuvor gibt es Anfang Februar einen Teamabend als Maßnahme fürs Team Building. In der Vorbereitung sind drei Testspiele geplant, bevor wir am 13. März mit dem Rückrundenauftakt gegen den SV Agathenburg/Dollern II wieder in den Pflichtspielbetrieb starten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Am meisten überrascht hat mich bislang der MTV Hammah III, dass sie Tabellenführer sind. Sie sind besonders in der Luft extrem gefährlich – wie wir in unserem Spiel gegen sie schmerzlich feststellen mussten. Das zeigt, wie stark und unangenehm diese Liga sein kann, und dass man gegen jeden Gegner konzentriert auftreten muss.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das bemerkenswerteste Ereignis in dieser Hinrunde war für uns der deutliche Sieg im ersten Spiel gegen den SV Agathenburg/Dollern II, besonders, weil sie – wie wir – in der Vorsaison mit gleicher Punktzahl aufgestiegen sind. Das Spiel hat gezeigt, dass wir in dieser Liga selbstbewusst auftreten können.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

In dieser Liga ist alles offen. Die Tabelle ist sehr ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen. Mehrere Teams haben die Qualität, am Ende ganz oben zu stehen, sodass ein klares Meisterteam schwer vorherzusagen ist.

