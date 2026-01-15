FuPa Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster II

Ein Großteil der Vereinigten Sportvereine Hedendorf/Neukloster II spielte in den vergangenen Jahren in der dritten Mannschaft, die lange Jahre in der 1. Kreisklasse spielte. Umso überraschender ist das bisherige Abschneiden in der Kreisliga. Das sieht auch Trainer Frank Dorenz so. Ein Auswärtssieg fehlt den VSV bislang noch und in den wichtigen Spielen muss dringend gepunktet werden. Mehr dazu in den Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.
1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Da wir uns als neue, junge und zusammengemixte Mannschaft mit wenig Kreisligaerfahrung erst einmal kennenlernen mussten, sind wir mehr als zufrieden. Unser Kredo lag vor der Saison darauf, uns von den etablierten Mannschaften nicht abschießen zu lassen. Das ist uns bisher eindrucksvoll gelungen, gegen Wiepenkathen und Mulsum konnten wir jeweils punkten und gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison Bliedersdorf/Nottensdorf konnten wir gewinnen. Dennoch müssen wir anfangen, die 6-Punkte-Spiele für uns zu entscheiden.
2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?
Es gibt keine Veränderungen.
3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Wir starten am 19.01 mit unserer Vorbereitung und haben das ein oder andere Testspiel und ein Teamabend wird noch geplant.
4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Spielerisch fand ich das Spiel gegen A/O III am stärksten und es wundert mich, dass sie mit dieser Spielweise nicht weiter oben in der Tabelle stehen.
5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Wie schnell ein bunter Haufen so schnell als gute Mannschaft zusammenwachsen kann.
6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Ich gehe davon aus, dass sich an den obersten 3 Tabellenplätzen nichts mehr ändern wird.
