FuPa Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster

Wohin geht die Reise in einer ausgeglichenen Liga? – Foto: Rolf Schmietow

Das ist mal eine sehr interessante Frauen Landesliga Lüneburg. Zwar ist die Anzahl der ausgetragenen Spiele sehr unterschiedlich, liegt zwischen zehn und zwölf Partien, dennoch können viele Teams noch überhaupt nicht absehen, ob sie um den Auf- oder gegen den Abstieg spielen. Zwischen dem Tabellenführer und Platz sechs liegen drei Zähler und eben dieser Sechste hat nur vier Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang. Die VSV Hedendorf/Neukloster stehen auf Platz vier. Gelingt nach drei Jahren die Rückkehr in die Oberliga? Hier sind die Antworten von Trainerin Alina Schuldt im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Grundsätzlich sind wir zufrieden, weil wir uns eine gute Ausgangslage für die Rückserie erarbeitet haben. Man darf aber nicht vergessen, dass die Liga extrem eng ist – viele Teams stehen dicht beieinander, nahezu alle Favoriten haben mehrfach Punkte liegen lassen. Unsere größte Baustelle war die fehlende Konstanz. In der Rückserie wollen wir uns deshalb nicht darauf verlassen, wie andere Mannschaften spielen, sondern den Fokus klar auf unsere eigene Leistung legen. Wir hatten einige sehr starke Spiele, zuletzt besonders deutlich, in denen man gesehen hat, dass unser System und unsere Spielidee greifen. Gerade zu Beginn der Saison gab es jedoch, wie bei allem Neuen, Abstimmungsprobleme, die Zeit gebraucht haben.

Unser Kader bleibt unverändert, ebenso arbeitet das Trainerteam in der bestehenden Konstellation weiter. Wir sind überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und möchten diesen konsequent fortsetzen, um das junge Team weiterzuentwickeln.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Der Wintereinbruch hat unsere Laufchallenge verzögert und sie immer wieder unterbrochen. Trotzdem haben wir sie am Ende erfolgreich abgeschlossen – in einem Duell "Jung gegen Alt". Dabei geht es ohnehin vor allem um Grundlagen, Bewegung und den Spaßfaktor. Am 27. Januar sind wir schließlich gestartet – zwar nicht wie geplant auf dem Platz, sondern, wie vermutlich überall, mit Indoor-Einheiten. Bei Tabata-Kursen, Squash, Badminton und Hallenfußball hatten wir viel sportliche Abwechslung und gezielter am Teamgedanken gearbeitet. Ein besonderes Highlight ist dabei immer unser Schlemmerturnier in der Hedendorfer Halle. Dieses vereinsinterne Turnier für Frauen und Mädchen bringt alle Altersklassen von den Bambini bis zur Ü30 in gemischten Teams zusammen. Es wird locker und generationenübergreifend gespielt – und natürlich darf das gemeinsame Buffet ganz im Sinne des Namens nicht fehlen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Eine der größten Überraschungen ist sicherlich, dass Eintracht Lüneburg bislang nicht richtig in den Tritt gekommen ist, obwohl sie eines der stärksten Spielermaterialien der Liga haben. Ich gehe davon aus, dass sie in der Rückserie noch deutlich nach oben kommen werden, gerade wenn bei anderen Teams im Saisonverlauf vielleicht die Kräfte nachlassen. Insgesamt ist aber die gesamte Liga jedes Jahr eine Überraschung – die aktuelle Tabellenkonstellation hätte so wohl kaum jemand vorhersagen können.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unsere besten Saisonspiele hatten wir auswärts in Lüneburg und zu Hause gegen Jeddingen. Diese Partien liegen uns vom Spielstil her einfach mehr. Umso ärgerlicher ist es, dass wir uns gegen vermeintlich schwächere Gegner häufiger selbst das Leben schwer gemacht haben. Sehr schade war auch das Pokalaus im Derby gegen Oste/Oldendorf – an diesem Tag waren wir leider nicht sonderlich Herr unserer Kräfte.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Eine klare Prognose ist nahezu unmöglich. Es wird spannend zu sehen sein, wie Jeddingen in die Rückrunde startet. Ein Trainerwechsel bringt oft frischen Wind, ich traue ihnen durchaus eine Stabilisierung zu. Generell hängt es bei vielen Teams stark davon ab, ob ihre Schlüsselspielerinnen oder Torjägerinnen zur Verfügung stehen. Fallen diese aus, ist es oft ein völlig anderer Gegner. Genau das macht diese Liga so unberechenbar – und letztlich auch so interessant.

