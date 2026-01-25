FuPa-Wintercheck: VfR Weddel

Der VfR Weddel spielte eine sehr gute Hinrunde in der Kreisliga Braunschweig und steht auf dem vierten Tabellenplatz. Wir haben mit dem Top-Torjäger der Liga und Leistungsträger vom VfR, Nils Gehde, im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Unser Fazit zur ersten Saisonhälfte ist sehr positiv und allgemein sind wir mit unseren gezeigten Leistungen bisher durchaus zufrieden.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir werden Mitte Januar mit unserer Vorbereitung starten und als besonderes Highlight haben wir eine Auswärtsfahrt nach Halberstadt, wo wir gegen die Zweitvertretung von Germania spielen werden.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Da würde ich mich enthalten, denn die Liga ist ziemlich ausgeglichen. Alle Mannschaften arbeiten viel und dadurch hat auch jedes Team seinen Respekt verdient.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positive Ereignisse gab es aufgrund der Ergebnisse in der Hinrunde einige.

Negativ bleibt zu verzeichnen, dass wir viele Verletzungsbedingte Ausfälle hatten und wir hoffen, dass alle Verletzten in Zukunft gesund werden und gesund bleiben.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Wenn alle gesund bleiben, wir weiter so arbeiten und wachsen dann traue ich uns eine ähnliche Rückrunde wie die Hinrunde zu.





Wer wird Meister und warum?

Am Ende wird der Tabellenführer Meister, weil er die meisten Punkte gesammelt hat. Wer das sein wird, ist momentan meiner Meinung nach noch nicht absehbar.