FuPa Wintercheck: VfL Güldenstern Stade Ü50

Phenyo Batsile, Pascal Michalsky und Dirk Schirmer trafen bislang jeweils viermal. – Foto: Jörg Struwe

Die Herren Ü50-Mannschaft des VfL Güldenstern Stade wurde in der vergangenen Saison Letzter bei den ältesten Fußballern im Landkreis Stade. Das sollte in diesem Spieljahr nicht wieder passieren. Schon jetzt hat das Team von Spielertrainer Stefan Meister deutlich mehr Punkte, als zuletzt und lässt bislang zwei Mannschaften in der Tabelle hinter sich. Hier sind die Antworten von Stefan Meister im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Mit unseren Leistungen sind wir zufrieden, hätte aber noch besser sein können, doch eine Tendenz ist zu erkennen im spielerischen Bereich.

Wir werden mit dem gleichen Kader weitermachen, der eine oder andere wird dazustoßen. Man(n) wird ja nicht jünger.....

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wie immer trainieren wir durch, sofern das Wetter es zu lässt. Durch den Wintereinbruch ist dann schon mal Halle angesagt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich denke, dass wieder mal jeder jeden schlagen könnte mit entsprechendem Kader am Spieltag.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Keine vorhanden.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke, Ahlerstedt oder Harsefeld, weil diese am konstantesten spielen.

