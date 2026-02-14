FuPa Wintercheck: VfL Güldenstern Stade Ü40

Die besten Torschützen des VfL Güldenstern Stade: Matej Kocmarsky (20 Treffer) und Alexander Hettich (8). – Foto: Jörg Struwe

Die Herren Ü40-Mannschaft des VfL Güldenstern Stade steht auch in dieser Saison vor dem Titelgewinn in der Kreisliga. Alle Partien wurden bislang gewonnen. Allerdings gab es diesmal das frühe Pokalaus zu beklagen. Schon in der ersten Runde war gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf Schluss. Hier sind die Antworten von Trainer Stefan Cordes im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Trotz einer extremen Verletzungsmisere haben wir unsere Ziele erreicht. Die Trainingsbeteiligung bleibt problematisch.

Es wird in der Rückrunde weitere Änderungen im Kader geben. Sonst bleibt alles, wie es ist.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir versuchen regelmäßig zu trainieren, sowohl in der Halle als auch draußen, um gut vorbereitet in die Rückrunde zu starten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Harsefeld/Apensen hat sich sehr gut verstärkt. Das sieht man auch am Tabellenstand.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Ganz klar unser Last-Minute Sieg im zweiten Qualispiel zur Niedersachsenmeisterschaft. Da hatten wir kaum noch gesunde Spieler zur Verfügung und es trotzdem geschafft.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wenn wir gut aus der Winterpause kommen, stehen die Chancen sehr gut, unseren Meistertitel wieder zu verteidigen.

