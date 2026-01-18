FuPa Wintercheck: VfL Güldenstern Stade II

Der VfL Güldenstern Stade II spielt in der Kreisliga eine sehr gute Rolle, kämpft um die Meisterschaft. Ob am Ende der Coup gelingt, in die Bezirksliga aufzusteigen, hängt auch an der eigenen ersten Mannschaft, die dafür in der Landesliga bleiben müsste. Bis dahin ist es ein weiter Weg, aber zufrieden sind sie in Stade. Hier sind die Antworten von Co-Trainer Hauke Dittmer im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Die Platzierung sieht auf den ersten Blick zufriedenstellend aus. Die Punkteausbeute hätte aber noch besser sein können. Nach einer positiven Vorbereitung hatten wir einen eher schwierigen Start in die Saison mit den Dämpfern gegen den TuS Eiche Bargstedt, der deutlichen Niederlage gegen die SG Lühe und dem frühen Pokalaus in Großenwörden. Nach diesen Spielen griff dann aber die Systemumstellung immer besser und die Ergebnisse stimmten dann größtenteils. Wo wir dran arbeiten müssen, ist definitiv die Torausbeute und Chancenverwertung. Wir erspielen uns viele Chancen, wo aber unter dem Strich zu wenig Zählbares rumkommt. Ein Beispiel war das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Himmelpforten, wo wir ein geschätztes Chancenverhältnis von 20:4 hatten und das Spiel lediglich 1:0 gewinnen konnten.

Der Kader wird sich in der Winterpause durch die Auflösung der U19 deutlich vergrößern. Wir sind froh, dass sich 8 Spieler der U19 uns anschließen und für mehr Konkurrenzkampf und Kaderbreite sorgen. Das steigert glücklicherweise auch die Trainingsbeteiligung, was jede zweite Woche durch viele Schichtgänger unbefriedigend ist. Die Jungs werden fußballerisch und menschlich ein Gewinn für die Mannschaft sein.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starteten planmäßig am 16.01. in die Vorbereitung. Geplant sind 4 Testspiele, die hoffentlich nicht dem Wetter zum Opfer fallen. Ein Highlight für die Mannschaft war natürlich unser eigener IDB-Cup beim Stader Hallenzauber am 04.01. mit einem tollen Teilnehmerfeld und spannenden Spielen. Vielen Dank nochmal an den Verein, diese Möglichkeit bekommen zu haben und ein großes Dankeschön auch nochmal an die Sparkasse Stade-Altes-Land für die Unterstützung. Unser Partykomitee wird sicherlich auch noch einen Teamabend organisieren, um die neuen Spieler nochmal richtig willkommen zu heißen und uns gemeinsam auf die Rückrunde einzuschwören.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Diese Frage ist immer schwierig zu beantworten und ich beantworte diese auch immer ungern. A/O III und Bliedersdorf/Nottensdorf hängen sicherlich ihren eigenen Erwartungen und Zielen nach der Vorsaison ein ganzes Stück hinterher. Positiv zu nennen ist natürlich die SG Lühe, die seit dem Wiederaufstieg letzte Saison, trotz der bekannten Sportplatzproblematik, weiterhin stark performen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ war natürlich, wie schon erwähnt, das frühe Ausscheiden im Pokal.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich gehe davon aus, dass es bis zum letzten Spieltag ein spannender und enger Fünfkampf um die Topplatzierungen werden wird, wenn Bützfleth und Lühe ihre Nachholspiele gewinnen sollten.

