FuPa Wintercheck: VfL Güldenstern Stade

Die Frauen des VfL Güldenstern Stade überwintern in der Bezirksliga auf dem 6. Tabellenplatz. Der dritte Platz ist nur einen Punkt entfernt. Da könnte noch etwas gehen. Somit hat sich die Mannschaft von Trainer Bert Riedel im zweiten Jahr nach dem Abstieg aus der Landesliga in der Liga etabliert. Auch ein Umbruch wurde vollzogen. Es folgen hier die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Nach dem dem Abstieg und dem Umbruch in der letzten Saison, in der wir erfolgreich die Klasse halten konnten, war und ist unser Ziel, uns in dieser Spielzeit uns zu etablieren und Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten. Das ist uns gelungen und mit einem Punkt Rückstand auf den Drittplatzierten sind wir mit unserem derzeitigen Tabellenplatz sehr zufrieden. In allen unseren Positionen müssen wir uns in unserem Defensivverhalten verbessern. Die Anzahl der Gegentore ist deutlich zu hoch. Ich bin aber überzeugt, dass wir das mit Beginn der Rückrunde besser hinbekommen werden.

Mit Nives Kraatz ist eine der talentiertesten Torhüterinnen des Landkreises zu uns gewechselt. Zusammen mit Stine Freese haben wir nun zwei exzellente Keeperinnen im Kader, die sich wunderbar ergänzen und gegenseitig anspornen werden.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir fangen im Februar mit der Vorbereitung zur Rückrunde an. Diese wird intensiv und abwechslungsreich werden. Unser eigentliches Highlight sollte eigentlich zum Jahresanfang stattfinden. Leider ist unser diesjähriges Hallenturnier, der Wohnstätten Ladies-Cup, ein Opfer der Witterungsbedingungen geworden und musste aufgrund der Straßenverhältnisse abgesagt worden. Umso mehr freuen wir uns schon jetzt auf das kommende Jahr, da dieses Event immer etwas ganz Besonderes ist und es auch in dieser Form nichts Vergleichbares in unserer Region gibt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Eigentlich gibt es m. E. keine großen Überraschungen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die herbe 0:7 Niederlage gegen Anderlingen/Byhusen. Das war schon schwer zu verdauen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das werden Beckedorf/Ritterhude und Anderlingen/Byhusen unter sich ausmachen. Ich sehe hier leichte Vorteile für die Mädels von Beckedorf/Ritterhude. Gegen beide Mannschaften haben wir leider in der Hinrunde verloren. Ich bin überzeugt, dass wir sie bei Ihren Rückspielen in Stade ärgern können. Das vorgezogene "Endspiel" wird wohl am 13.03. stattfinden.

