FuPa-Wintercheck: VfL Bleckede „Wir sind auf jeden Fall angetan von unserer Mannschaft“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Marco Dierks vom VfL Bleckede unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wenn wir am Sonntag, den 22.01 wieder ins Training einsteigen, haben wir exakt 1 ½ Monate Pause gehabt. Das tat für die Köpfe auch mal gut, sodass jeder mental und körperlich wieder frisch ist. Highlights in der Vorbereitung sind bestimmt die Trainingseinheiten in der Halle 1, dieses wir zum ersten Mal in Anspruch nehmen. Dazu kommt ein gemeinsamer Kegelabend sowie der 30. Geburtstag unseres Kapitäns Lukas Kutzki.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir haben mit Luci Zemke (TuS Neetze), Dennis und Aaron Schreiter (beide TuS Hohnstorf) und Jasper Helwig (eigene Jugend) vier Neuzugänge, die uns in verschiedenen Bereichen auf ihre Art und Weise weiterhelfen werden. Abgänge haben wir keine. Das Trainerteam wird um Torwarttrainer Gorden Rauer erweitert!

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind auf jeden Fall angetan von unserer Mannschaft. Das von uns Trainern im Training vermittelte wird gut angenommen und im Spiel super umgesetzt. Kleinigkeiten können wir immer verbessern, aber das besprechen wir alles intern.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv gesehen auf jeden Fall der LSK 2, die eine sehr giftige und gute Spielanlage haben. Dazu Thomasburg, die das meiner Meinung richtig gut machen und trotzdem noch Entwicklungspotential haben. Negativ gesehen von Dahlenburg, die sich selbst weiter oben gesehen haben und nun gefühlt im Niemandsland der Liga stehen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Bemerkenswert fand bzw finde ich die Siegesserie von Dynamo Lüneburg. Das war so in der Form nicht abzusehen. Desweiteren finde ich bemerkenswert, mit welch kleinen Kader wir gerade zum Ende des letzten Jahres unsere Spiele gewonnen haben. Besonders so ein Spiel gegen Bardowick 2, wo plötzlich 5 Spieler der 1. Herren aus Bardowick vor dir stehen. Dort haben wir mit einem Selbstverständnis das Spiel gewonnen, das habe ich so selten erlebt.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Rechnerisch könnte dies noch über die Hälfte der Liga werden. Wir wollen aber unseren Platz nicht mehr hergeben ;-)

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?