– Foto: VfB Fallersleben

FuPa-Wintercheck: VfB Fallersleben "Im Großen und Ganzen mit der Punktausbeute zufrieden"

Der VfB Fallersleben steht in der Landesliga aktuell auf dem zehnten Platz und damit fünf Punkte über dem Strich. Aktuell befindet man sich mitten in der Winterpause und wir haben beim Sportdirektor Fussball, Tom Daedelow, nachgefragt, was er zur bisherigen Saison zu sagen hat. Der FuPa-Wintercheck mit dem VfB Fallersleben..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Man muss schon konsternieren, dass die diesjährige Landesligasaison etwas stärker einzuschätzen ist, als die der letzten Saison. Sicher wären noch 2-4 Punkte mehr drin gewesen. Aber im großen und Ganzen sind wir mit der Punktausbeute zufrieden.

Wir müssen sehen, dass wir in der Rückrunde die individuellen Fehler vermeiden und im Abschluss noch zielstrebiger werden.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Mit unserem WOB-Cup powered by WAZ, Volksbank BRAWO und VFL Wolfsburg haben wir bereits ein Highlight hinter uns. Das Team spielt noch ein paar Hallenturniere, ehe es Mitte/Ende Januar mit der Vorbereitung los geht. Es sind Testspiele gegen starke Bezirksligisten geplant.