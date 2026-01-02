FuPa-Wintercheck: VfB Fallersleben

Der VfB Fallersleben steht in der Landesliga aktuell auf dem zehnten Platz und damit fünf Punkte über dem Strich. Aktuell befindet man sich mitten in der Winterpause und wir haben beim Sportdirektor Fussball, Tom Daedelow, nachgefragt, was er zur bisherigen Saison zu sagen hat. Der FuPa-Wintercheck mit dem VfB Fallersleben..
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?
Man muss schon konsternieren, dass die diesjährige Landesligasaison etwas stärker einzuschätzen ist, als die der letzten Saison. Sicher wären noch 2-4 Punkte mehr drin gewesen. Aber im großen und Ganzen sind wir mit der Punktausbeute zufrieden.
Wir müssen sehen, dass wir in der Rückrunde die individuellen Fehler vermeiden und im Abschluss noch zielstrebiger werden.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?
Mit unserem WOB-Cup powered by WAZ, Volksbank BRAWO und VFL Wolfsburg haben wir bereits ein Highlight hinter uns. Das Team spielt noch ein paar Hallenturniere, ehe es Mitte/Ende Januar mit der Vorbereitung los geht. Es sind Testspiele gegen starke Bezirksligisten geplant.
Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.
Dass der MTV Gifhorn kein normaler Aufsteiger ist, war allen klar. Aber dass sie von den Ergebnissen bisher so eine konstante Saison spielen, ist schon überraschend. Das hätte man eher von den qualitativ starken Kadern von SSV Kästorf oder Germania Bleckenstedt erwarten können.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Beim letzten Punktspiel 2025 gegen SSV Vorsfelde hat unser Team nochmal alles rausgehauen und ein starkes Spiel gemacht.
Negativ war sicherlich der schwache Auftritt im Bezirkspokal bei Reislingen-Neuhaus.
Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?
Für uns zählt in dieser engen Liga (Jeder kann Jeden ärgern) nur der Klassenerhalt. Wenn das Team aus den Fehlern der Hinrunde gelernt und ihre Stärken erkannt hat, sehen wir der Rückrunde positiv entgegen.
Wer wird Meister und warum?
Für die Meisterfrage ist es noch zu früh. Klar ist, bleibt Gifhorn konstant erfolgreich, wird es schwer für Vorsfelde, Göttingen 05, Bovende, Kästorf und Bleckenstedt noch am MTV vorbei zu ziehen.