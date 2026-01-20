FuPa Wintercheck: TVV Neu Wulmstorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Nihat Sagir vom TVV Neu Wulmstorf unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir sind generell schon zufrieden nur zwischendurch hatten wir leider Verletzungspech. Mehrere Leistungsträger sind leider gleichzeitig ausgefallen. Die ersten Spiele im März werden richtungsweisend sein für uns.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainerteam bekommen wir mit Martin Neumann einen Fachmann als Torwarttrainer dazu. Ansonsten sind wir sehr gut aufgestellt mit Dirk Elmers im Trainerteam, Cordula Sargatzki unterstützt uns rund um die Mannschaft und mit Leijlah Sargatzki haben wir eine junge engagierte Social Media Verantwortliche.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Das Team hat einen individuellen Trainingsprogramm bis Anfang Februar zu absolvieren. Danach gehen wir in das Mannschaftstraining und werden viele Testspiele absolvieren.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ganz klar Meckelfeld; das Team hat bei uns deutlich gemacht, dass ein Spiel nicht auf dem Zettel gewonnen wird sondern mit Engagement, Einsatzwillen und Leistungsbereitschaft auf dem Platz. Daher mein Respekt. Negativ: das steht mir nicht zu und ist auch nicht fair andere Mannschaften in diese Kategorie zuzuordnen.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv ist definitiv unser Comeback in Fleestedt. Wir lagen zur Halbzeit 1-3 hinten und haben am Ende 4-3 gewonnen.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke Ramelsloh. Zum einen, weil sie sehr konstant spielen und zum anderen, weil sie gute Unterstützung aus der A -ugend haben.

